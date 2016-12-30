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Bakan Müezzinoğlu emeklilerin beklediği haberi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emekliye promosyon verilmesine yönelik çalışmanın tamamlandığını, bugün veya yarın Başbakan Yıldırım tarafından açıklanabileceğini duyurdu.

Bakan Müezzinoğlu emeklilerin beklediği haberi verdi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:43
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emekliye promosyon verilmesine yönelik çalışmanın tamamlandığını, bugün veya yarın Başbakan Yıldırım tarafından açıklanabileceğini duyurdu.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı. 

Bakan Müezzinoğlu, milyonlarca emeklinin beklediği promosyon ödemelerinde açıklama noktasına gelindiğini açıkladı.

Müezzinoğlu, "Emeklilerin uzun süredir beklediği bir konu. Reel rakamlar emeklimizi mutlu edecek rakamlar değil. Beklenti çok yüksek. Görüşmeler tamamlandı. Sanıyorum Başbakan tarafından bugün veya yarın açıklanacak" dedi.

Dün açıklanan asgari ücretle ilgili değerlendirme yapan Müezzinoğlu şunları söyledi:

"Asgari ücrette enflasyon hesabının da üzerinden bir rakam verdik. Asgari ücret bu yıl 1400 liranın altına düşmeyecek. İşverene gelen 27 liralık ilave bir yük var, enflasyon üzeri hesapta. O destek de aynı şekilde devam edecek. İşçi kardeşlerimizin taleplerini karşılamayı arzu ederiz. Ama bu parayı hükümet vermiyor, işveren veriyor. Ekonomik istikrar bozulmuyorsa büyüme geliyor." 

17 BİN 20 KİŞİ GÖREVE İADE EDİLDİ

Kamudaki FETÖ operasyonları hakkında bilgi veren Müezzinoğlu, "Toplam rakam 122 bin 777. İhraç 87 bin 228, açığa alınan 35 bin 549, iade edilen 17 bin 20. Bakanlığımızda da 581 iade oldu" diye konuştu.

 
EtiketlerMehmet Müezzinoğluemekli promosyonuBinali YıldırımFETÖ
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