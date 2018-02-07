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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş CIA açıklaması!

Mevlüt Çavuşoğlu, "Her toplantıda kendisinden delil isteyince CIA bize Kilis Belediyesi'nin asfalt raporunu gönderdi. Resmi bir cevap verdik ve en sonunda CIA bizden yazılı olarak özür diledi" açıklamalarında bulundu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 08:18
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş CIA açıklaması!

TGRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu,  soruları da yanıtladı.

Irak ile Suriye sınırındaki terör örgütlerinin varlığına ilişkin bir  soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Kuzey Irak'ta PKK ve YPG arasında bir geçişkenlik  olduğunu ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin kendisine "O sınırı kapatmak için  gerekli tedbirleri alıyorum" dediğini söyledi. Çavuşoğlu, Irak ile PKK'ya karşı  beraber operasyon yapma konusunda hemfikir olduklarını ve zamanı geldiğinde bunu  başlatacaklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Afrin'de 30 kilometrelik güvenli  bölge kurulması önerisini değerlendiren Çavuşoğlu, bunun teknik ekiplerin  görüşeceği bir konu olduğunu ancak Türkiye'nin önceliğinin ABD ile güvenin  yeniden tesis edilmesi olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, "Dolayısıyla böyle bir  durumda gelen teklifi değerlendirmem çok mantıklı olmaz." diye konuştu.

ABD'nin ilk olarak terör örgütü ile bağlarını koparması gerektiğinin  altını çizen Çavuşoğlu, bunun Türkiye için hayati öneme sahip bir konu olduğunu  belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "Böyle bir durumda ikircikli davranamayız. Ne  olacağını çok açık, net konuşup belirlememiz lazım. Amaç Türkiye'nin güvenliğini  sağlamak mı YPG, PKK'yı korumak mı?" dedi.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi sevdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da saygısı olduğunu ve Türkiye ile  ilişkilerin neden bozulduğuna dair sorgulama yaptığını bildiğini vurgulayarak,  buna rağmen hali hazırda ABD'nin kendi içinde çok ciddi sorunlar yaşadığına  ikkati çekti.

Tillerson'un gelecek hafta Türkiye'ye yapacağı ziyarette, Türkiye'nin  beklentilerini samimi şekilde paylaşacaklarını ve artık oyalama döneminin  bittiğini vurgulayan Çavuşoğlu, somut adımlar görmek istediklerini anlattı.  Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Türkiye'den daha güçlü şekilde DEAŞ ile mücadele eden  var mı? Sadece Irak'ta 800 civarında DEAŞ'lıyı öldürdük, 3 bin civarında  DEAŞ'lıyı Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirdik. Bugüne kadar  5 bin civarı DEAŞ'lıyı yakalayıp ülkelerine teslim ettik. Kaç DEAŞ'lıyı Türkiye  içinde etkisiz hale getirdik. Kaç tanesi şu anda hapiste. Yabancı savaşçıların  geliş ve gidişlerini havaalanları ve sınırlarda aldığımız tedbirlerle biz  durdurduk. DEAŞ'ın ideolojisini öldürme konusunda Türkiye ve Erdoğan'dan daha  etkili bir ülke ve lider olmamıştır. Özellikle Avrupa ve diğer yerlerde yaşayan  saf Müslümanları kandırmamaları konusunda, DEAŞ'ın şeytani ideolojiye sahip olduğunu en ciddi şekilde söyleyen biziz. Senin 'Türkiye DEAŞ'a odaklanmalıdır'  demeye ne hakkın var. Hangi yüzle söylüyorsun. Sen kaç DEAŞ'lıyı etkisiz hale  getirdin? Biz 55 bin kişiye giriş yasağı koymuşuz. İstihbarat anlamında da dünyayla en etkili işbirliği yapan ülke Türkiye."

"ÇADIRLARIN KALKMASI KONUSUNDA GEREKLİ TEMASLARDA BULUNDUK"

Fransa ile ilişkiler konusuna da değinen Çavuşoğlu, iki ülkenin Suriye  konusunda bugüne kadar hep aynı çizgide olduğunu dile getirdi. Ancak Fransa'nın  özellikle Afrin operasyonundan sonra YPG, PKK lobisi dolayısıyla ara sıra olumsuz  açıklamaları olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu ülkeyle diyalogun iyi olmasına  rağmen zaman zaman başka türlü açıklamalar yapmalarını doğru bulmadıklarının  altını çizdi.

Çavuşoğlu, TSK bünyesindeki Alman yapımı Leopard tanklarının  modernizasyonunun durdurulduğuna dair iddialar konusunda, izne karar verecek  komisyonun toplantısının ertelendiğini söyledi. Hükümetin kurulma aşamasında  olduğu Almanya'da Türkiye lehine bir karar çıkmasının siyasileri zor duruma  sokacağını, Türkiye karşıtı bir kararın da ilişkileri tekrar zedeleyeceğini dile  getiren Çavuşoğlu, dolayısıyla toplantının ertelendiğini ve kendisinin bu  durumları bir sorun olarak görmediğini kaydetti.

Almanya'da PYD/PKK mensuplarının hala mitingler yaptığını anlatan  Çavuşoğlu, bu kişilerin engellenmesi sürecinde özellikle mevkidaşı Sigmar  Gabriel'in yoğun çabalarını takdir etmek gerektiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, parlamento önünde örgüte ait çadırların kalkması konusunda  gerekli temaslarda bulunduklarını aktardı.

"REJİM İLE HALA DİPLOMATİK TEMASIMIZ YOK"

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de rejimle temasın olup olmadığına yönelik bir  soruya karşılık, rejimle hala herhangi bir diplomatik temasın olmadığını  belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten daha  fazla desteklediğini ve muhtemelen rejimin de diğer Suriyelilerin de muhalefetin  de bunun farkında olduğunu ifade ederek, "Biz rejime yönelik bir tehdit değiliz  ama rejim de Guta ve İdlib bölgesindeki ihlalleri bir an önce durdurması lazım ki  sağlıklı bir şekilde siyasi sürece gidebilelim. Sanırım YPG konusunda da farklı  düşünmüyoruz. Yani YPG'nin de Suriye'yi bölmek isteyen bir terör örgütü olduğu  konusunda rejim de aynı şeyi düşünüyor. Rejimi destekleyen ülkelerin bize  söylediği de bu zaten. İlişkilerimiz yok diye belli konuda da zıt düşünecek  değiliz. YPG'nin oluşturduğu tehdit sadece bize yönelik değil, Suriye'nin  geleceğine de yönelik." görüşünü dile getirdi.

Rejimle Kudüs konusunda da aynı çizgide olduklarını hatırlatan  Çavuşoğlu, "Herhangi bir temasımızın olmaması her konuda hem fikir olmamamızı  gerektirmez." dedi.

"MART AYININ İKİNCİ HAFTASININ BAŞINDA ASTANA TOPLANTISI OLACAK"

Rusya ile ilişkilere yönelik bir sıkıntı olmadığını belirten  Çavuşoğlu, temasların sürdürüldüğünü vurguladı. Çavuşoğlu, Astana sürecine  ilişkin olarak da "Ruslar bir sonraki Astana toplantısının bakanlar düzeyinde  olmasını önerdi. Biz de 'olabilir' dedik detaylarını arkadaşlarımız görüşecek.  Mart ayının ikinci haftasının başında Astana toplantısı olacak." ifadelerini  kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun YPG'nin terör örgütü olduğu  yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, CHP'nin çok karmaşık  bir parti haline geldiğini ve PYD/PKK'ya terör örgütü bile diyemeyen kişiler  bulunduğunu ifade etti. CHP içinde de bu konuda huzursuzluk bulunduğunu belirten  Çavuşoğlu, "Tek başına Kılıçdaroğlu'nun YPG'ye terör örgütü demesi bir şey  değiştirmiyor" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB  Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Dönem Başkanı olan  Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borisov'un, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna  kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğinin belirtilmesi  üzerine şunları söyledi:

"AB ile her ne kadar fasılların açılması konusunda bir sorun yaşasak  da onlar da bizimle ilişkileri belli bir seviyede tutmak istiyor. Esasen onlar  Türkiye elimizden gitmesin derdindeler. Biz de onlara 'bize samimi yaklaşın'  diyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve güvenlikle ilgili  göç ve diğer konularda işbirliğinin devam etmesinde fayda var.

Özellikle vize serbestisi konusunda 72 kriterden bize göre 67, onlara  göre 65'i gerçekleşti. Geri kalanlarla ilgili ne yapacağımız konusunda onların  tavsiyesi vardı, biz de bir çalışma yapıyorduk. Bu çalışmayı tamamladık. Başbakan  ve Cumhurbaşkanımızla da istişare ettik, talimatlarını aldık. Şimdi Timmermans  (AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı) ile telefonla görüşeceğiz ve mektubumuzu  ona ulaştıracağız. 72 kriteri bize göre tamamladık. Yarından, bu mektubumuzu  AB'ye ulaştırdığımız andan itibaren artık top diğer tarafta. Onlarla birlikte bu  süreci bir an önce sürdürüp sonuçlandırmamız gerekiyor."

Bakan Çavuşoğlu, AB'nin bu zamana kadar sözlerini yerine getirmemesi  nedeniyle artık pembe bir tablo çizmek istemediklerini ve alınacak karara göre  göç anlaşması gibi diğer anlaşmaların da etkileneceğini anlattı.

"CIA TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ"

Çavuşoğlu, "Türkiye'yi kıskananlar veya karalamak isteyenler bizi DEAŞ'a destek vermekle suçluyor. John Kerry bir toplantıda DEAŞ'tan petrol aldığımızı söyledi. 'Emin misin?' dedim, 'evet' dedi. Ben olayın peşini bırakmam, dedim ve delil istedim. Her toplantıda kendisinden delil isteyince CIA bize Kilis Belediyesi'nin asfalt raporunu gönderdi. Resmi bir cevap verdik ve en sonunda CIA bizden yazılı olarak özür diledi" dedi.

AB ile 72 kriteri tamamlandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Top AB'de" dedi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 08:18
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