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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: YPG hap kullanıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen YPG mevzilerinde uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:10
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: YPG hap kullanıyor

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "Aklı başında kimsenin Mehmetçiğin karşısına çıkamayacağını bilen PKK/ PYD terör örgütü, teröristleri bu haplarla uyuşturup araziye sürüyor" ifadelerini kullandı.

'AFRİN'İ HAŞHAŞİLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Burseya Dağı'nı ele geçirdiğini de belirten Çavuşoğlu, "Çok yakında bütün Afrin’i haşhaşilerden temizleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı (AA) da Burseya Dağı'nda çıktığı ifade edilen uyuşturucu hapların 'cesaret verici' Captagon hapı olduğunu yazdı ve "Terör örgütü PYD/PKK'nın teröristlere kullanım amaçlı dağıttığı uyuşturucunun aynı zamanda örgütün en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 12:10
  1. mevlüt çavuşoğlu
  2. dışişleri
  3. afrin
  4. zeytin dalı harekatı
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