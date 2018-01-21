Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'a gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah tarafından karşılandı. Karşılamada Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile diğer büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi'nin yanı sıra Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Türkmen Eşgüdüm Kurulu üyeleri ile görüşecek.