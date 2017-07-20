Bakan Mehmet Şimşek 2 Alman şirketine soruşturma iddiasını yalanladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye’de Alman yatırımcıların hoş karşılanacağını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkiler gerilirken Alman basınında BASF ve Daimler gibi şirketlerin casusluk iddiasıyla Türk yetkililer tarafından Almanya’ya şikayet edildiği iddiaları yer almıştı.

Şimşek attığı İngilizce tweette, “Türkiye’nin Daimler ve BASF’yi soruşturduğu haberleri tamamen yanlış. Alman yatırımcıları hoş karşılarız” ifadesini kullandı.