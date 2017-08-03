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Bakan Mehmet Özhaseki sert çıktı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Devlette temizlik devam ediyor. Devlet örgüt mensubu olduğu belirlenmiş insanları kendi dışında tutmaya çalışıyor. " dedi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:05
Bakan Mehmet Özhaseki sert çıktı!

Bakan Özhaseki, Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine geldiği  Kuyumcukent'i ziyaret ederek, iş adamlarının cami inşaatı başta olmak üzere diğer  taleplerini dinledi. Ziyaret kapsamında Kuyumcukent esnafını da ziyaret eden  Özhaseki, ardından iş adamlarıyla yemekte bir araya geldi.

"VAHŞİ KABİLELERİN DİNLERİNDE BİLE YOK BU ARSIZLIK"

 Bakan Özhaseki, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine  değinerek, "Dini duygularımızı kullandılar. 40 yıl boyunca herkesi sömürdüler. 15  Temmuz'da gerçek yüzlerini insanlar gördü. Daha önce işaretler vardı, görenler  görmüştü ama 15 Temmuz'da o vahşi ve çirkin yüzünü herkes gördü. En sonunda  anlaşıldı ki bunlar İslami bir grup değil. Bunlar milli, yerli bir grup da değil.  Bunlar yurt dışında başka örgütlerin emrine girmiş ve orada hocasının dediğini  din kabul eden bir anlayışın sapkın mensupları olarak 15 Temmuz'da çirkin  yüzlerini açıkça gösterdiler." diye konuştu.

İslam dininin temelinin Kur'an-ı Kerim, sonra Hazreti Peygamberin  hayatı ve sözleri olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

  "Hocaların, hacıların, şeyh efendilerin söyledikleri, Kur'an'a ve  sünnete uyuyorsa başımıza taç ederiz, uymuyorsa kendi görüşüdür der atarız.  Buradaki anlayış hocasının anlayışı. Hoca da sapkın. Ne fetvalar çıktı ortaya.  Yargıtay üyelerine diyorlar ki 'Oruç falan tutmayın, namaz kıldığınızı  göstermeyin.' Askeriyeye girecek insanlara 'Viski falan için sizi dindar  zannetmesinler, namaz asla.' Bunlar diyelim ki beşeri suçlar ve hatalar. Soru  çalmak nedir? Dinin neresinde var? Hazreti Peygamber yaşasaydı, soruların çalınıp  da öbür fakir fukaranın hakkının yenilmesine göz yumar mıydı? Özel hayatlara  girmek nedir? Görevlerden insanları alıp, kendi adamlarına yer açtırmak... Hangi  dinde var bu? Bildiğiniz ilahi bir dinde yok da bilmediğiniz vahşi kabilelerin  dinlerinde bile yok bu arsızlık."

"DEVLETTE TEMİZLİK DEVAM EDİYOR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bütün bu yaşananların bir  acı olarak herkesin içinde kaldığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  "Devlette temizlik devam ediyor. Devlet en azından örgüt mensubu  olduğu belirlenmiş insanları kendi dışında tutmaya çalışıyor ve işten ayırıyor.  Bu da devletin hakkı. Devlet çalıştırdığı elemanından sadakat bekler, millet de  hizmet bekler. Devletten maaş alıyorsanız, millete hizmet edeceksiniz.

Siz gidip yurt dışındaki ülkelere, o örgütlere çalışıyorsanız, FETÖ  denen şizofren, manyak yapının her sözünü emir kabul ediyorsanız, devlette  çalışamazsınız, devletten maaş alamazsınız. Yaşama hakkınız var mı? Var. Dışarıda  ne yapıyorsanız yapın ama devlette çalışamazsınız. Devlet işte bunları da atıyor  dışarı. Haksızlık olmasın diye itirazları tek tek değerlendiriyoruz. En büyük  zorluğumuz ne? Herkesin komşusu, tanıdıkları var. 'Ya kibar adam, düzgün adam,  bundan öyle bir şey olmaz.' diyor. Olmaz ama bakıyorsunuz ki FETÖ emir verince  Bank Asya'ya para yatırmaya devam etmiş. Adam memur, maaşından bin lira, bin lira  yatırmaya devam etmiş. Sendikasına üye olmuş, ByLock dediğimiz sistemi kullanmaya  başlamış. Sen düz bir memursun, öğretmensin bu ByLock nedir? Gizli haberleşme  nedir? Kimden neyi saklıyorsunuz?"

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:05
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