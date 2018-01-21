Bakan Kurtulmuş: 'Evlatlarımızın başlarındaki örtüyle uğraşmış'

Bakan Numan Kurtulmuş: “Müziği bile değiştirerek adam olacağını zanneden zihniyet 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta bizim 17-18 yaşlarındaki evlatlarımızın başlarındaki örtüyle uğraşmış, başörtüsü yasaklarıyla toplumu dönüştürmeye gayret etmiştir. Onun için ellerine fırsat geçtiğinde 12 Mart gibi, fırsat geçtiğinde imam hatiplerin orta kısımlarını kapatarak, imam hatipleri başka şeylere dönüştürmeye gayret etmişlerdir.”

Bakan Kurtulmuş: “İnanıyorum ki, Türkiye’yi önümüzdeki on yıllarda yönetecek son derece değerli siyaset adamları, milletvekilleri, bakanlar, devlet başkanları, çok sayıda öğretim üyesi, hukukçular, doktorlar, mühendisler, bilim insanları, kültür, sanat, edebiyat ve bedeviyatta çok ileriye gitmiş olan kardeşlerimiz bu salondan çıkacak.”

Türk musikisinin önemli sanatçılarından Münir Nurettin Selçuk ile Safiye Ayla’nın TRT’de iki yıl boyunca dinlenmesinin yasaklandığını ve bununla ilgili evrakların, vesikaların elinde olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş, “Bu memlekette 1976 yılına kadar devletin okullarında musiki derslerinde Türk sanat musikisinin öğretilmesi mümkün olmamıştır.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Genç Önder İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen Türkiye Öğrenci Meclis Başkanları Kurultayı’nın ‘İmam Hatip Gençliği ve Vefa’ başlıklı 6. oturumuna katıldı.

Kocaeli The Ness Thermal Hotel’de gerçekleştirilen oturumda konuşan Bakan Kurtulmuş, garp usulü müzik dinleyerek adam olacaklarını zanneden zihniyetin başörtüsü yasaklarıyla toplumu dönüştürmeye çalıştığını belirtti.

Türkiye’de yaklaşık iki sene boyunca devletin radyosunda geleneksel Türk musikisinin yayınlanmasının yasaklandığına ve bununla ilgili de elinde evrakların, vesikaların olduğuna vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, “Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla’yı TRT’den bu millet dinleyemiyor. Neden? Bizim garp usulü müzik dinlememiz lazım. Eğer garp usulü müzik dinlersek adam oluruz zannettikleri için böyle yapıyorlar. Bu memlekette 1976 yılına kadar devletin okullarında musiki derslerinde Türk sanat musikisinin öğretilmesi mümkün olmamıştır. Müziği bile değiştirerek adam olacağını zanneden zihniyet 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta bizim 17-18 yaşlarındaki evlatlarımızın başlarındaki örtüyle uğraşmış, başörtüsü yasaklarıyla toplumu dönüştürmeye gayret etmiştir. Onun için ellerine fırsat geçtiğinde 12 Mart gibi, fırsat geçtiğinde imam hatiplerin orta kısımlarını kapatarak, imam hatipleri başka şeylere dönüştürmeye gayret etmişlerdir.” dedi.

Kültürü, sanatı, edebiyatı toplumu dönüştürmenin bir aracı olarak gören bu çarpık modernleşme anlayışına karşı verilmiş en önemli cevaplardan biri olarak, Osmanlının son dönem büyük düşünürlerinden Şehvenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi’nin sözüne atıfta bulunan Bakan Kurtulmuş, “Şehvenderzâde Filibeli diyor ki: ‘Aramızda bir Fransız gibi raks edenimiz, bir İngiliz gibi şarap içenimiz, bir İtalyan gibi sanat eserlerini izleyebilenimiz var ama aramızda uçak yapabilecek, köprü yapabilecek, fabrika yapabilecek bir mühendisimiz yok.’ dedi.

‘Koskoca Osmanlı cihan devletinin çözülmesini bir şekilde anlayamadık. Ne zaman anladık? Sınırlarımız küçülmeye başladığında, toprak kaybetmeye başladığımızda bir şekilde kaybetmeye başladığımızı anladık. Hâlbuki toprak kaybı en az önemli olan şeydir. Aslında biz ruhumuzu, fikrimizi kaybetmiştik, onun için de topraklarımızı kaybettik.” diyen Cemil Meriç’in de bu çarpık modernleşmeyi özetlediğini kaydeden Bakan Kurtulmuş, imam hatip okullarında yetişen gençlerin İslam coğrafyası ve yeryüzündeki bütün mazlum milletlere yönelik olarak büyük bir sorumluluğa sahip olduklarının altını çizdi.

Milli kültürel bağımsızlığın önemini imam hatipli gençlere anlatan Bakan Kurtulmuş bu gençlerin gelecekte Türkiye’nin yıldızları olacağına inandığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Bu salon içerisinde on sene sonra, yirmi sene sonra Türkiye’nin yıldızları olacak insanlarını gördüğünü ve bunun içinde şükrettiğini ifade eden Bakan Kurtulmuş, “Bu salon içerisinden inanıyorum ki, Türkiye’yi önümüzdeki on yıllarda yönetecek son derece değerli siyaset adamları, milletvekilleri, bakanlar, devlet başkanları, çok sayıda öğretim üyesi, hukukçular, doktorlar, mühendisler, bilim insanları, kültür, sanat, edebiyat ve bedeviyatta çok ileriye gitmiş olan kardeşlerimiz çıkacak.” dedi.