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Bakan kritik açıklamayı yaptı: Rahat olun!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Şunu ifade etmek isterim ki, içme suyu açısından bir mesele olmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun. '' dedi.

12 Ocak 2018 Cuma 14:53
Bakan kritik açıklamayı yaptı: Rahat olun!

En son 1972-73 kışında benzer bir kuraklık yaşandığını hatırlatan Bakan Eroğlu, "2017 kışı son 44 yılın en kurak kışı. Eskiden çok daha az kuraklık dönemlerinde şehirlerde su kesilirdi ama biz Allah'a şükür 505 baraj, bin tane gölet yaptık. 196 büyük yerleşim yerine içme suyu götürdük. Şunu ifade etmek isterim ki, içme suyu açısından bir mesele olmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun. Eskiden bazı büyükşehirlerde çok ciddi su sıkıntısı vardı. Vatandaş onu hatırlıyor bilhassa" diye konuştu.

BARAJLAR EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Barajlar şu anda en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk olduğuna işaret eden Veysel Eroğlu, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresini susuz bırakmamak için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

"Şehirleri susuz bırakmamak birinci hedefimizdir" diyen Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: "2017'de hiç hissettirmediğimiz gibi 2018'de de şehirlerimiz de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Sanayiyi susuz bırakmayacağız, bir de tabi ki sulama. Burada sulamada Şanlıurfa, Diyarbakır civarında, GAP bölgesinde yağışlar ancak beklenenin yüzde 35'i oldu. Çiftçilerimizin az suyla sulama yapması için çok hızlı şekilde damlama ve yağmurlama sistemini hayata geçireceğiz. Şu anda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var. Bazı bölgelerde su fazla, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde su az. Orada tasarrufa riayet edeceğiz. Ama Şanlıurfa'yı Diyarbakır'ı susuz bırakmayacağız. Şırnak'ı, Gaziantep'i susuz bırakmayacağız. Fakat sulamada özenle sulayacağız. Artık böyle saldım çayıra havası olmayacak. Biz tarlanın başına kadar suyu getiriyoruz. Dolayısı ile çiftçimiz yağmurlama veya damlama sulama sistemi yapacak. Bu olursa herhangi bir problem olmaz."

"İYİ BİR YAĞIŞ OLURSA BU MEVSİMİ KURTARACAĞIZ"

Bugün ve yarın beklenen yağışların alınacağını da söyleyen Bakan Eroğlu, "Bizim yaptığımız tahminlere göre özellikle bugün bazı bölgelerde iyi bir yağış bazı bölgelerde ise hafif yağış var. Cumartesi günü Ege ve Karadeniz'de, pazar günü yine Ege'nin yanı sıra Güneydoğu'nun bir kısmı hariç diğer bölgelerde yağış var. Önümüzdeki hafta perşembe günü de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış bekliyoruz. İyi bir yağış olursa bu mevsimi kurtaracağız. Ancak ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum, vatandaşlarımız merak etmesin biz onların su ihtiyaçlarını düşünüyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 14:53
  1. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
  2. barajların doluluk oranı
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