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Bakan Kılıç'tan genç atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "Sporcu kardeşlerimin elde ettiği başarılar bizleri gelecek adına umutlandırıyor" dedi.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:28
Bakan Kılıç'tan genç atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Okul Sporları Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan genç sporcular için tebrik mesajı yayımladı. 

Bakan Kılıç mesajında, "Fransa'nın Nancy kentinde devam eden, Okul Sporları Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularımız elde ettikleri derecelerle bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyor. Madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Sporcu kardeşlerimin elde ettiği başarılar bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Kazanılan madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Okul Sporları Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye, 24 Haziran'da başlayan ve Fransa'nın ev sahipliğini yaptığı şampiyonanın 4. gününde, 6 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

100 metre engellide Şevval Ayaz, 300 metre engellide Leyla Yanardağ, cirit atmada Münevver Hancı ve sırıkla yüksek atlamada Mesure Tutku Yılmaz, Ersu Şaşma ile Rümeysa Ökdem'le altın, disk atmada Burak Dertli, üç adım atlamada Esra Yılmaz, 200 metrede Akın Özyürek, 400 metrede Umut Şahbaz, gülle atmada Göktuğ Zafer Demir ve 800 metrede Şilan Ayyıldız, gümüş madalyanın sahibi oldu.

300 metre engellide Avrupa Şampiyonu olan Leyla Yanardağ aynı zamanda uzun atlamada da bronz madalya elde etti.

Nancy şehrinde devam eden ve 31 ülkeden 650 sporcunun katıldığı turnuva 30 Haziran Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:28
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Fransa
  4. Akif Çağatay Kılıç
  5. Tut
  6. Bakan Kılıç
  7. Nancy
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