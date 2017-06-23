İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Kılıç, Mehmetçik'le sahur yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şırnak'ta askerlerle sahur yaptı.

23 Haziran 2017 Cuma 16:29
Bakan Kılıç, Mehmetçik'le sahur yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şırnak'ta askerlerle sahur yaptı. Bakan Kılıç ile beraberindeki Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına gelişinde Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve diğer askeri yetkililer tarafından karşılandı.

Kışla yemekhanesinde askerlerle sahur yapan Kılıç, onlarla bir süre sohbet etti. Kılıç, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 80 milyonun duasının askerlerle olduğunu söyledi.

Hükümetin askerlerin sağlık ve sıhhati için tüm imkanları sağladığını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız sizin tüm çalışmalarınızı, sağlık ve sıhhatiniz ile ilgili her şeyi takip ediyor. Milletimizin bize emanet etmiş olduğu imkanların en azamisini sizler için kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Siz Fatih'in torunlarısınız, adınızı nereden aldığınızı biliyorsunuz. Bu memleketi hiç kimse bölemeyecek. Bunun da en kuvvetli bekçisi sizsiniz. Ortaya koyduğunuz cesaret ve duruş için hepinizden Allah razı olsun. Hepimiz sizler için dua ediyoruz. Sevdiklerinize en kısa zamanda sağlıkla kavuştursun. Şehit olan arkadaşlarınıza bu milletin evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu bayrak asla inmeyecek. Ramazanınız ve bayramınız mübarek olsun"

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:29
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
  2. Şırnak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müslümanlara saldırmaya başladılar...
    1. Müslümanlara saldırmaya başladılar...
    2. Köpekleri diri diri kaynatacaklar
    3. FETÖ'cülerin yakınlarından çok sayıda..
    4. Rusya'da 'Telegram' tartışması
    5. Beşiktaş'tan Emre Mor operasyonu!
    6. Çipras'tan 'Kıbrıs' tehdidi! Türkiye..
    7. Ahrar'uş Şam Devrim bayrağını benimsedi
    8. Genç kız AVM’de intihar etti
    9. Kolu yürüyen merdivene sıkıştı!
    10. Hama'da El Zaim grubu Tahriruş Şam'a..
    11. Helikopterler için imzalar atıldı
    12. Hepsi esir alındı... Muhalifler..
    13. 6 ay uğraşıp muhteşem bir ağaç ev..
    14. Taliban bayram mesajı yayınladı
    15. Şeftali ağız kokusunu gideriyor!
    16. Öğrenci evlerinden komik manzaralar
    17. Galatasaray transfer bombasını patlattı
    18. S. Arabistan'a gidecek kargodan bakın..
    19. Türkiye için şaşırtan rapor! Nüfus 10..
    20. Dağlıca Taburu'nda Mehmetçik..
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''