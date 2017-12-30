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Bakan Kaya'yı savunmuşlardı... Hollanda'dan skandal dava!

Hollanda Savcılığı, 11 Mart 2017 Türk Konsolosluğu’nu girmesine izin verilmeyen Bakan Kaya'nın engellenmesini protesto eden 2’si çocuk 6 kişiye dava açtı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:21
Bakan Kaya'yı savunmuşlardı... Hollanda'dan skandal dava!

Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda hükümeti, 11 Mart 2017 tarihinde de Bakan Kaya’nın Türk konsolosluğuna girişine izin vermemişti.

Rotterdam’da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya’nın önce korumaları gözaltına alınmış daha sonra da bakan Kaya’yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya’ya gitmeye zorlanmıştı.

KÖPEKLER VE ATLARLA

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya’ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti. Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarından en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.

YARGILANACAKLAR

Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2’si çocuk 6 kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 13:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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