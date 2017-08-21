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Bakan Kaya'dan anlamlı sürpriz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Yasin Bahadır Yüce'nin kendisiyle aynı adı taşıyan oğlunun ilk yaş gününde bir sürpriz yaparak aileyle bir araya geldi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:27
Bakan Kaya'dan anlamlı sürpriz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Yasin Bahadır Yüce'nin, kendisi ile aynı adı taşıyan oğlunun ilk yaş gününde aile ile bir araya geldi.

Bakan Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının bombalanması sırasında şehit olan polis memuru Yüce'nin Elvankent'teki evini ziyaret etti.

Şehit babası Yüce ile aynı adı taşıyan Yasin Bahadır Yüce'nin ilk yaş gününde ailenin mutluluğunu paylaşan Kaya, "Babasının büyük bir kahraman olduğunu, bir kahramanın evladı olduğunu anlamaya başlayınca anlatacağız." diye konuştu.

Ailenin vakur duruşunun kendilerine güç verdiğini ifade eden Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ettiklerini, onları yalnız bırakmamaya çalıştıklarını belirtti.

Bakanlık ekiplerinin FETÖ/PDY davaları sürecinde de ailelerin yanında olduğunu dile getiren Kaya, bundan sonra da ailelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaya, 2005'te Antalya'da görevli olduğu helikopterin denize düşmesi sonucu şehit olan Radar Astsubay Kıdemli Çavuş Aydın Canbolat'ın evini de ziyaret edeceklerini söyledi.

Kaya, balon ve oyuncak seti hediye ettiği Yüce ile doğum günü pastasını da beraber kesti.

Şehit eşi Ayşe Yüce ise Bakan Kaya'ya her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

"BABA' DEYİNCE SEVİNİYORUZ"

Oğlu Yüce'nin yeni yeni konuşmaya başladığını anlatan Yüce, "Şimdilik küçük. 'Baba' deyince seviniyoruz. Ama birkaç sene sonra 'baba' dediğinde ne diyecek diye düşünüyoruz. Şükrediyoruz zaten Rabbimize. Bize bu şehadeti nasip ettiyse bize bu yükü, oğlum doğmadan verdiyse vardır bir bildiği diyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:27
  1. ayşe yüce
  2. yasin bahadır yüce
  3. 15 temmuz şehidi
  4. fatma betül sayan kaya
  • KaraKara9 dk önce
    Sayın bakanım lütfen bu illerdeki aile politikalar sosyal hizmetlere bir düzen verin her odada 3 kişi4 kişi oturmuslar kahve içip istediklerinde çıkıpistediklerinde geliyorlar benim vergimle bunlara maaş verilmesin
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