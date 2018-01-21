Bakan Kaya: Türkiye'yi güçlendireceğiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TOFAŞSpor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tüm parti mensuplarıyla el ele 2019 yolunda gece gündüz, durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Kaya, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin umut olduğu tüm mazlum coğrafyalar için çok önemli bir seçim yaşayacağız." diye konuştu.

Her zaman Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu ifade ettiklerini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu, birçok mazlum coğrafyaların umudu olduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' çağrısının nasıl yankı bulduğunu, en son yaşadığımız Sayın Amerika Başkanı'nın 'İsrail'in başkenti, Kudüs'tür' açıklamasıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın buna karşı duruşuyla tüm dünya görmüş oldu. Bir hafta gibi kısa bir sürede İslam İşbirliği Teşkilatının liderliğinde, İstanbul'da toplandık ve 'Kudüs, Doğu Filistin'in başkentidir' dedik."

Kaya, burada alınan kararı 128 ülkenin kabul ettiğini anımsattı.

"TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

AK Parti olarak kapı kapı dolaşacaklarını, bu sayede sadece 2023 değil, 2051 ve 2073 hedeflerinin gerçek olabileceğini belirten Kaya, Türkiye daha çok büyürse, güçlenirse çocukların geleceğinin çok daha güzel olacağına dikkati çekti.

Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün İstanbul'da bu vatan için canını feda eden şehitlerimizin yakınlarına, gazi olan kardeşlerimize devlet övünç madalyalarını verdik. Madalya töreninde çok duygulandıran anlar yaşadık. Gazi kardeşlerimizden bazıları, madalyalarını alırken, 'Sayın Bakanım biz, bu madalyanın tam hakkını verebilmek için ne olur müsaade edin, Afrin'e gidelim. Orada mücadele edelim' dedi. Bizim böyle gazilerimiz oldukça bu vatan topraklarında, hiçbir işgalci gücün başarılı olması mümkün değil. Biz, bir ve beraber olacağız, kardeşliğimizi büyüten Türkiye'yi güçlendireceğiz."

Kaya, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan kahraman ordunun muzaffer olmasını diledi.

Kongrede, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu da konuşma yaptı.