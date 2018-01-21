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Bakan Kaya: Türkiye'yi güçlendireceğiz

Aile ve Sosyal Politikalar BakanıFatma Betül Sayan Kaya, "Biz, bir ve beraber olacağız, kardeşliğimizi büyüten Türkiye'yi güçlendireceğiz." dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 16:53
Bakan Kaya: Türkiye'yi güçlendireceğiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan  Kaya, TOFAŞSpor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  katılımıyla gerçekleştirilen Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde  yaptığı konuşmada, tüm parti mensuplarıyla el ele 2019 yolunda gece gündüz,  durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Kaya, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak,  "Sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin umut olduğu tüm mazlum coğrafyalar için  çok önemli bir seçim yaşayacağız." diye konuştu.

Her zaman Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu ifade ettiklerini  aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu, birçok mazlum coğrafyaların  umudu olduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' çağrısının nasıl  yankı bulduğunu, en son yaşadığımız Sayın Amerika Başkanı'nın 'İsrail'in  başkenti, Kudüs'tür' açıklamasıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın buna karşı  duruşuyla tüm dünya görmüş oldu. Bir hafta gibi kısa bir sürede İslam İşbirliği  Teşkilatının liderliğinde, İstanbul'da toplandık ve 'Kudüs, Doğu Filistin'in  başkentidir' dedik."

Kaya, burada alınan kararı 128 ülkenin kabul ettiğini anımsattı.

"TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

AK Parti olarak kapı kapı dolaşacaklarını, bu sayede sadece 2023  değil, 2051 ve 2073 hedeflerinin gerçek olabileceğini belirten Kaya, Türkiye daha  çok büyürse, güçlenirse çocukların geleceğinin çok daha güzel olacağına dikkati  çekti.

Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün İstanbul'da bu vatan için canını feda eden şehitlerimizin  yakınlarına, gazi olan kardeşlerimize devlet övünç madalyalarını verdik. Madalya  töreninde çok duygulandıran anlar yaşadık. Gazi kardeşlerimizden bazıları,  madalyalarını alırken, 'Sayın Bakanım biz, bu madalyanın tam hakkını verebilmek  için ne olur müsaade edin, Afrin'e gidelim. Orada mücadele edelim' dedi. Bizim  böyle gazilerimiz oldukça bu vatan topraklarında, hiçbir işgalci gücün başarılı  olması mümkün değil. Biz, bir ve beraber olacağız, kardeşliğimizi büyüten  Türkiye'yi güçlendireceğiz."

Kaya, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan kahraman ordunun  muzaffer olmasını diledi.

Kongrede, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti  Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı Gülten  Kapıcıoğlu da konuşma yaptı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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