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Bakan Kaya, Ramazan için devreye girdi

Elektrik teline takılan kuşu kurtarmak için direğe çıktığı sırada akıma kapılarak ellerini kaybeden 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir için Bakan Kaya devreye girdi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 12:43
Bakan Kaya, Ramazan için devreye girdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatıyla ellerini kaybeden Ramazan Taşdemir'in tedavi ve protez masrafları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından karşılanacak.

Ayrıca Ramazan Taşdemir ve ailesi için her türlü destek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce verilecek. Tedavi sürecini yakından takip eden Bakan Kaya, "Ramazan Taşdemir büyük bir vicdan örneği göstererek bir canı kurtarmaya çalışırken ellerini kaybetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kendisinin yeniden sağlığına kavuşması için gereken bütün desteği vereceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 12:43
  1. Ramazan Taşdemir
  2. Fatma Betül Sayan Kaya
  3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  • mm1 sa önce
    Tek şey diyebilirim bu canım kardeşim için ALLAH senden razı olsun halen bu ülkede bu kadar kanı bozuk insan varken halen insanları sokakta acımadan öldüren yoldaki hayvanlara eziyet eden katleden varken ülkemde merhametli insanların oldugunu görmek içimizi ısıtan kalbimiziyakan insanlarda varmış tekrar cenabı ALLAH yardımcın olsun ömür boyu insanlıgın karşılıgını versin sana kardeşim
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