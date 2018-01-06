Bakan Kaya o acılı anneyi ziyaret etti

Bakan Kaya, Maltepe'de kızları 2 yaşındaki Miray Hira ve 4 yaşındaki Elif Mina babaları tarafından öldürülen Dilek Yardım'ın evine gitti. Kaya'nın anneyi ziyareti, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Kaya, "Öncelikle çok vahşice katledilen masum yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten bir anne olarak da benim ve eminim tüm annelerin, tüm kadınların yüreği yandı. Çok üzgünüz. Böyle şiddet vakalarının, çocuklara, kadınlara, tüm fertlere karşı olan şiddet vakalarının tamamen karşısındayız." diye konuştu.

Anne Dilek Yardım da ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, "Buradan herkese sesleniyorum. Kadınlara, çocuklara, herkese. Sesimin duyduğu herkese sesleniyorum. Bana binlerce mesaj gelmiş. Yazabildiğime cevap veriyorum. Konukevlerine gidin. Kötü yerler değil onlar. Konukevlerine gitmek ayıp değil. Yardım istemek ayıp değil. Yardım isteten ayıptır. O yüzden siz ayıp işlemiyorsunuz. Konukevlerinde iyi davranıyorlar. Temizlik personelinden güvenliğine kadar herkes gayet iyi davranıyorlar. Önce toplanma merkezinden daha sonra daha güzel yerlere gidiyorsunuz. Çalışma imkanınız oluyor. Orada hapis hayatı değil. Daha sonrasında işe gidiyorsanız iş izniniz oluyor. İşe gitmiyorsanız çocuklarınız için kreşler var. Kötü bir yer değil orası." ifadelerini kullandı.