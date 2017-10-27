Bakan Fatma Betül Sayan Kaya meydan okudu: Öyle bitti sanmasınlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, verdiği röportajda, eşi hakkında çıkan ByLock iddialarına sert tepki göstererek, “"Ben bunun şahsımla ilgili bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Buradan hükümetimize zarar verecekler. Çamur at izi kalır yapamazsınız. Takip edeceğim yakından, öyle bitti gitti sanmasınlar" dedi.

ERKEN YAŞTA EVLİLİK ORANI DÜŞECEK

Ağrı’da erken yaşta evlilik oranının Türkiye ortalamasından fazla olduğunu dile getiren Bakan Kaya, “Şu anda Türkiye ortalaması yüzde 4,6, Ağrı'da yüzde 6 civarında çıktı. Ağrı'yı hemen pilot il yaptık. Milli Eğitim, sağlık il müdürleri ve bizim Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) personellerimiz okul yaşında olup okula gönderilmeyen çocukların olduğu evlere tek tek ziyaretler yapıyorlar. İnşallah düşecek bu oran.” dedi.

RTÜK VE AİLE BAKANLIĞI EL ELE

Televizyonlarda aile yapısının korunması için RTÜK ile el ele verdiklerini söyleyen Bakan Kaya, ailenin korunmasına yönelik içeriklere destek vereceklerini ifade etti.

“YAŞLANAN NÜFUS OLUYORUZ”

Ortalama çocuk sayısının 2.1’in altına düştüğünü ve bu durumun yaşlanan bir nüfus ortaya çıkardığını belirten Kaya, “Onun için Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan 'En az 3 çocuk' diyor, ülkenin geleceğini düşünerek.” dedi.

Sabah