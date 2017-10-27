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Bakan Fatma Betül Sayan Kaya meydan okudu: Öyle bitti sanmasınlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Sayan Kaya, eşi hakkında çıkan iddialara sert tepki göstererek, “Takip ediyorum. Öyle bitti gitti sanmasınlar” dedi

27 Ekim 2017 Cuma 11:04
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya meydan okudu: Öyle bitti sanmasınlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, verdiği röportajda, eşi hakkında çıkan ByLock iddialarına sert tepki göstererek, “"Ben bunun şahsımla ilgili bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Buradan hükümetimize zarar verecekler. Çamur at izi kalır yapamazsınız. Takip edeceğim yakından, öyle bitti gitti sanmasınlar" dedi.

ERKEN YAŞTA EVLİLİK ORANI DÜŞECEK

Ağrı’da erken yaşta evlilik oranının Türkiye ortalamasından fazla olduğunu dile getiren Bakan Kaya, “Şu anda Türkiye ortalaması yüzde 4,6, Ağrı'da yüzde 6 civarında çıktı. Ağrı'yı hemen pilot il yaptık. Milli Eğitim, sağlık il müdürleri ve bizim Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) personellerimiz okul yaşında olup okula gönderilmeyen çocukların olduğu evlere tek tek ziyaretler yapıyorlar. İnşallah düşecek bu oran.” dedi.

RTÜK VE AİLE BAKANLIĞI EL ELE

Televizyonlarda aile yapısının korunması için RTÜK ile el ele verdiklerini söyleyen Bakan Kaya, ailenin korunmasına yönelik içeriklere destek vereceklerini ifade etti.

“YAŞLANAN NÜFUS OLUYORUZ”

Ortalama çocuk sayısının 2.1’in altına düştüğünü ve bu durumun yaşlanan bir nüfus ortaya çıkardığını belirten Kaya, “Onun için Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan 'En az 3 çocuk' diyor, ülkenin geleceğini düşünerek.” dedi.

Sabah

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:04
  1. RTÜK
  2. Fatma Betül Sayan Kaya
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  • YesilgurbetYesilgurbet1 sa önce
    Niye devlet destegiyle İş kuran yuzlerce vatandasimiz var.Benim kardesim universitede mobilya bolumunu okudu. Devletin kurslarina katildi. Kendi isini kuruyor simdi.Kimin kurma faresi oldugun belli. Calisan adam heryerde calisir. O bakanlar gece gunduz iş uzerinde. Calismayan eleniyor. Herkesin parasini hesap etmeyi bilecegine ADAM OL calis.
  • İşçi İşçi 1 sa önce
    Sayın bakan 3 çocuğum var isciyim vergi diliminde devlette ortak çalışıyorum. devlet mutlaka vergi alacak can suyu vergi, yanlız 3cocugu olanı vergi dilimine sokmasin sabit vergi alsin, ben 3 çocuğa bakabilmek için daha çok çalışmak zorundayım.İşveren primleri eksik gösteriyor diye önüne geçmeye çalışıyorsunuz ya sisteminiz çarpık ve adaletsiz. Benim isverenim kurusu kurusuna primini gösteriyor kesinti o kadar çoğalıyor ki. incelemelisiniz adalet getirmelisiniz yöneticiler olarak.
  • SelimSelim2 sa önce
    İs adamlarının partisisiniz patronlar malına mal katsın bizde asgari ücretle sürünelim bum û adil düzen patronla kazanmasın elbette ama çalışanlar rezil olcak sürünecek burak î n para kazanmayı geçinemeyeceğiz bunun neresinde adelet var
  • Görüşecez 2019 daGörüşecez 2019 da3 sa önce
    Bunlar ne anlatıyor.1404 lira asgari ücreti belirleyen benim babam değil efendiler.utanmadan birde çıkmış sayın cumhurbaşkanımız 3 çocuk diyor.yalakalığında bir sınırı olmalı.size köle yetiştirecek değiliz efendiler.kaç para maaş alıyorsun onu açıkla.Bizim 1 günlük çalışma karşılığında 1 kilo et satın alınmıyor efendiler.
  • Emir er Emir er 3 sa önce
    Hangi parayla 3 cocuk yaşimiz 40 dayandi evlenemiyoruz işsizlikten cikmiş 3 cocuk diyorsun. .tum işe alimlarda 3o yaş alti alim var işkuracakpara yokdanişanimiz yok 25 binlira maaş birde 100 binlerce lira ek gelir ohh ne ala bu dunya sizlere cennet. ..yaşayin vallahi hesabi zor olacak yüzbinlerce 30 yaşindan buyuk bekar ve işsiz var hepside akpartiye oy verdi. ..anlayan anladi vesselam

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