Bakan Kaya kucağındaki bebeği ile sandık başına geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve çocukları ile birlikte oyunu kullanmak üzere Ümraniye Şakire Hanım Eğitim Uygulama Okuluna geldi.

Kucağındaki bebeği sandık başına gelen Kaya, oy zarfını 6 yaşındaki oğlu ile sandığa attı.

Oy kullanmasının ardından kısa bir açıklama yapan Bakan Kaya, "Ailecek oyumuzu kullandık. Ülkemizin demokrasisi için çok güzel bir sonuç alacağız. Heyecanlıyım. Çok yoğun bir çalışma temposunun ardından bugün oyumuzu verdik. Ülkemiz 2023, 2053, 2071 hedeflerine koşar adımlarla ulaşacak. Bu akşam sonuçları alacağız. Demokrasimizi güçlendireceğiz. Çocuklarımızın geleceği için kullandık. Türkiye’nin çok daha güzel yarınlara ulaşması için oyumuzu kullandık” dedi.

Bakan Kaya, yaptığı açıklamanın ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte buradan ayrıldı.