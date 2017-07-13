Bakan Kaya: Diğerlerinden farkı yok

Türkiye Bakanlar Kurulu Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen görüşmede Bakan Fatma Kaya konuşma yaptı.

“15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’nin tarihinde yaşadığı en korkunç ve hain askeri darbe, işgal girişimiydi. Türkiye basını gerçekten o gece büyük fedakarlıklar yaptı. O gece şehit düşenler arasında gazeteci Mustafa Canbaz da var.

FETÖ bugün bulunduğu ülkelerde büyük bir tehdit. FETÖ milletimizin dini hassasiyetini kullandı. FETÖ üyeleri yaptıklarının cezasını mahkemelerde alacaktır. FETÖ’nün darbe girişiminin bir işgal planı olduğu unutulmamalıdır. Bu girişim halkın mücadelesiyle önlendi.

Milletimiz büyük fedakarlıklar yaptı. Hamilelik haberini eşiyle paylaşamayan, bugün evladını kucağına alan kadınlarımız var. O gece 450 çocuk ebeveynlerini kaybetti. İnsanlarımız asker üniforması altında saklanmış terörcülerin kurşunlarıyla şehit oldular, parlamentomuz bombalandı…”

Bakan 15 Temmuz gecesi ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinin Türkiye’de yaşanan olaylara seyirci kalmasının hayal kırıklığı olduğunu ve çifte standartların uygulandığını vurguladı.

Fatma Kaya, Türkiye’nin terörizme yönelik sürekli devam eden mücadelesinin küresel öneme sahip olduğunu söyledi:

“Türkiye tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla savaşıyor. Avrupa’nın da Türkiye’nin mücadelesine destek vermesi gerekiyor. PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine yönelik bu tutumları insanlığın refahına hizmet etmiyor. Tüm bunlar dikkate alınmalı ve gereken adımlar atılmalıdır.”



Kaynak: Tr.Yenicag.Az