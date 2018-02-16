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Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Taşerona başvuru sayısı 715.000'i aştı" dedi.

16 Şubat 2018 Cuma 09:15
Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması

Bakan Sarıeroğlu, "Türkiye'nin ekonomisinde tam anlamıyla bir pozitif hava hakimdir. Bunun etkisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlayan Mili İstihdam Seferberliği'nin sonuçlarında ve açıklanan kasım ayı iş gücü istatistiklerinde de görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarıeroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2017 Kasım dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin bir yandan Zeytin Dalı Harekatı'nı ve terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğünü, diğer yandan da ekonomisini büyütecek, yatırım ortamını iyileştirecek, istihdamını artıracak, refah seviyesini yükseltecek reformları hayata geçirdiğini belirtti.

"MİLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ'NİN ETKİLERİ BÜYÜK"

Yapılan reform ve uygulamalarla Türkiye'nin ekonomisinde pozitif havanın hakim olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, "Bunun etkisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlayan Mili İstihdam Seferberliği'nin sonuçlarında ve açıklanan kasım ayı iş gücü istatistiklerinde de görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün açıklanan 2017 Kasım dönemi iş gücü piyasası verilerine göre, 2016 Kasım ayında yüzde 12,1 olan işsizlik oranının 1,8 puan azalarak yüzde 10,3 seviyesine gerilediğine işaret eden Sarıeroğlu, Kasım 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerinin, hükümetin aldığı yapısal tedbirler ve uygulamaya geçirdiği istihdam teşviklerinin etkisini ortaya koyduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 09:15
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