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Bakan Jülide Sarıeroğlu'na anlamlı ziyaret!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, kendisinden 26 yıl önce aynı görevi yürüten İmren Aykut’u makamında kabul etti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:43
Bakan Jülide Sarıeroğlu'na anlamlı ziyaret!

Görüşmede, ziyaretleri için Aykut’a teşekkür eden Sarıeroğlu, “Yaklaşık bir aydır şahsıma tevdi edilen görevimi sürdürmenin onurunu yaşıyor, milletimize layık olmak için ilk andan itibaren var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vatandaşlarımızın tamamına hizmet götüren büyük bir kurum. Önümüzde ülkemiz için, milletimiz için atılacak çok adım var. İlk günden bu yana eksik etmediğiniz desteğiniz için teşekkür ediyorum. Tecrübelerinizden faydalanmak şahsıma güç veriyor. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

21 Aralık 1987 ile 23 Haziran 1991 tarihleri arasında bu görevi sürdüren İmren Aykut ise, “Büyük bir onurla görev yaptığım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilmeniz bizleri oldukça gururlandırdı. Gerçekten sorumluluğu çok büyük bir Bakanlık. Destek olmak için daima yanınızda olacağız.” diye konuştu.

Sarıeroğlu, 20 Temmuz 2017 tarihinde Bakanlık görevini devralmasının ardından telefon görüşmesi yaptığı Aykut’u Bakanlığa davet etmişti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:43
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