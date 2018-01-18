Bakan İsmet Yılmaz: 2019 yılı sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı'na Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 81 ilden gelen imam hatip okul başkanları ve öğrencileri katıldı. Kaliteli bir eğitim için ikili eğitim kaldırılacağını söyleyen Bakan Yılmaz, şöyle dedi:

"Eğitime erişim imkanlarını artırdık. 1 milyon 300 bine yakın evladımızı taşıyoruz eğitime ulaşsın diye. Orta öğretimde de brüt okullaşma yüzde 100 olsun demişlerdi, koyduğumuz hedefin de üstündeyiz. 5 milyon 600 bin öğrenci ikili eğitim alırken, şimdi 4 milyon 300 bin öğrenci ikili eğitim alıyor. Oran ilköğretimde yüzde 57'den yüzde 43'e düştü. Ama Allah nasip ederse 2019 yılının sonuna kadar eğer Kocaeli'yi çözersek inşallah, İstanbul da ondan sonra gelir Türkiye'deki ikili eğitimi kaldıracağız. Neden ikili eğitimi kaldıracağız diyoruz, kaliteli bir eğitimin olmazsa olmaz unsurların biri ikili eğitimin kaldırılması da ondan. Yine orta öğretimde ikili eğitimde 891 bin öğrenci eğitim alırken, geçen yıl için söylüyorum 379 bine düştü. Oranı yüzde 36'dan yüzde 7'ye düştü."

Ülkelerin gücünün eğitime sahip nitelikli insan gücünden geldiğini söyleyen Bakan Yılmaz, Türkiye'nin en iyi yatırımının beşeri sermayeye yapılan olduğunu söyledi. :akan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bilgi ekonomisine geçiş için beşeri sermayenin bu ekonomiye geçişi kolaylaştıracak şekilde yetiştirilmesi önemlidir. Ekonomi için eğitim önemlidir, demokrasinin gelişmesi de ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. Çünkü kişilerin kendisi hakkında karar alabilmesi yine eğitimden geçmektedir. Bu doğrultuda insanımızın yaşam standartlarını her alanda yükseltmek için 10. Kalkınma Planında eğitim için hedefler konulmuştu. 2013 yılında konulan bu hedeflerin hemen hemen hepsine ulaşıldı. 10. Kalkınma Planı 2014 yılı ile 2018 yıllarını kapsıyor orada Milli Eğitim İhtisas Komisyonu'nun raporunda önümüzdeki dönemin 2018 hedefleri hakkında bilgi vermek isterim. Eğitimde iller arası beşeri ve fiziksel altyapı farklılıkları azaltılmak istenmiş bugün bu hedefi hemen hemen yakaladık. Öğretmen doluluk oranı Doğu'da yüzde 92, Güneydoğuda yüzde 90, eğer biraz daha açıklık varsa o da yüzde 80'ler civarında olan Marmara'da ve İstanbul'da. Yine derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 36'dan 24'e düşürdük. Hakkari'de 22, Bitlis'te 22 eğer biraz öğrenci sayısı fazlaysa o da İstanbul'da yani bizden önceki dönemde Doğu ihmal edilmişken, yine her alanda olduğu gibi eğitimde de en büyük yatırımı Doğu'ya yaptık. İller arasındaki beşeri ve fiziki alt yapı farklılıklarını azalttık. Belki de pozitif ayrımcılık yaptık desek yerindedir."