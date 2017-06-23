Bakan Işık'tan "zehirlenme" açıklaması! "Sabotaj dahil her ihtimal..."

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor." dedi.

Işık, dün İzmir'deki incelemeleri kapsamında iftarı Heybeliada Korveti'nde personelle yaptı.

''KIŞLADA EĞİTİM ALAN ER KALMAYACAK''

Milli Savunma Bakanı Işık, Manisa'daki 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin sorusu üzerine, bugün itibarıyla kışlada eğitim alan erin kalmayacağını belirtti.

''ÜST YAPIMIZ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ''

Söz konusu askerlerin dağıtımlarının yapıldığını dile getiren Işık, "Oraya en az beş hafta süreyle yeni asker almayacağız. Oradaki kadrolu personele de Ege Ordu Komutanlığı sıcak yemek hizmetini verecek. Bu süreçte biz bütün alt yapımızı üst yapımızı gözden geçireceğiz ve eksiklerimizi gidereceğiz." diye konuştu.

''ETKİN DENETİM MEKANİZMASI OLUŞTURACAĞIZ''

Yaşanan olayın kontrol teşkilatını yeniden gözden geçirme ve daha sıkı tedbirler alma gerekliliğini ortaya çıkardığını vurgulayan Bakan Işık, "Bunu da kuvvetlerle görüşeceğiz ve daha etkin denetim mekanizması oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Fikri Işık, Kışlalarda gıda teminine yönelik yeni bir sistemi hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

''DÖRT KİŞİLİK HEYET İNCELEMESİNİ YAPIYOR''

Konuyla ilgili yargı adli işlemi yapıyor. Biz de Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor.

Tüm bunların sonucunda yapmamız gereken yapısal değişiklikleri yapacağız, almamız gereken idari tedbirleri alacağız. Sağlık Bakanlığının çıkacak raporuna göre de başka yapılması gereken ne varsa onları yapacağız.

''HER TÜRLÜ İHTİMALİN ÜZERİNE GİDİYORUZ''

Konuyla ilgili yapılan "sabotaj" iddialarına yönelik soruya da Işık, "Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz. Her ihtimali değerlendirmek zorundayız. Çünkü bir daha bunun yaşanmaması lazım.

Bunun için de olayı, 'Şurası olabilir' diyerek bir iki noktaya hasredersek belki asıl sebebi kaçırabiliriz. Onun için hiçbir ihtimalin dışlanmaması bizim için önemli." cevabını verdi.