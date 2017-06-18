İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Işık'tan yemek şirketi için flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki gıda zehirlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, yemek şirketiyle olan sözleşmenin feshedildiğin duyurdu.

18 Haziran 2017 Pazar 03:18
Bakan Işık'tan yemek şirketi için flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'da 500'ü aşkın askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ilgili yemek şirketiyle olan sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 03:18
  1. YEMEK
  2. Manisa
  3. asker
  4. milli savunma bakanı
  5. gıda zehirlenmesi
  6. Fikri Işık
  7. GÜNCEL Haberleri
  8. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
  • HTHT2 sa önce
    VATANA HİZMET İÇİN EVLAT GÖNDERİYORUZ CANLARI KİME EMANET. YANDAŞLAR PARA KAZANSIN DİYE YEMEK İHALE EDİLİYOR. ALLAHIM, AKLIMA MUKAYYET OL.
  • Leyla Leyla 5 sa önce
    Bu gerekli bir hamle, ama yeterli değil. Bu konu araştırılmalı diye hafta başında teklif verildi. Ak parti ve mhp araştırma yapılmasına karşı çıktı. Yine hangi hainlere kol kanat geriyorsunuz?
  • balalı mustafabalalı mustafa5 sa önce
    bu işin içinde bir terslik var ,yetkililerinçok hassasiyetle dikkatine.son pişmanlık fayda etmez..hainlerin işi olabilir.
  • vatandaş Rızavatandaş Rıza5 sa önce
    BU YEMEK ŞİRKETİ KİMİN ŞİRKETİ.DAHA ÖNCEKİ ZEHİRLENMELERDE BU ŞİRKET İÇİN NELER YAPILMIŞ?BUNLARA CEVAP VEREBİLİRMİSİNİZ
  • SelimSelim5 sa önce
    Yemek şirketinin yönetici dhkpc li çıktı.
  • HakanHakan5 sa önce
    Sözleşmeyi bozmak Sorunu çözdümü?Ağır Ceza ve yaptırım uygulanmalıdır.Kanunlar boşamı yapılıor Mecliste?
  • Haldun Kartal Haldun Kartal 6 sa önce
    Bu ne ciddiyetsizlik yazık.4. Zehirlenme Günaydın.Muhtemelen yemek işini ihale ile yandaş birisi almıştır.Umrunda mi adamın .
  • mazlummazlum7 sa önce
    Ya bu nasıl anlayış. Hangi ülkede bu olay olsa daha ilk vakada şirketi durdurur.sorusturma başlar .bizde dört olay bir şehit daha yeni Günaydın .Bu ülkede insan canı ne ucuz.ne olduysa mazluma oluyor. Mazlumunuz Ahi titretir arsi unutmayalım. Kimse iflah olmaz
  • Can GüzelCan Güzel7 sa önce
    ErdoganAydın doganı Yanın a almışİftarda konuşuyorlar.
  • cemaleddincemaleddin8 sa önce
    Ne gaflet, anlashma yapildikdan sonra hic kontrol olmuyormu bu gibi yerler?Eshegini sal cayira mevlam kayira!Böyle mi yönetiliyor bu Devlet. Devlet ihalesi almanin hicmi kirterleri yok?
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  6. Fotokapanla görüntülendiler
  7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
  18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
  19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
  20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti