Bakan Işık'tan yemek şirketi için flaş açıklama!
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki gıda zehirlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, yemek şirketiyle olan sözleşmenin feshedildiğin duyurdu.18 Haziran 2017 Pazar 03:18
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'da 500'ü aşkın askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ilgili yemek şirketiyle olan sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.
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HT2 sa önce VATANA HİZMET İÇİN EVLAT GÖNDERİYORUZ CANLARI KİME EMANET. YANDAŞLAR PARA KAZANSIN DİYE YEMEK İHALE EDİLİYOR. ALLAHIM, AKLIMA MUKAYYET OL. Leyla 5 sa önce Bu gerekli bir hamle, ama yeterli değil. Bu konu araştırılmalı diye hafta başında teklif verildi. Ak parti ve mhp araştırma yapılmasına karşı çıktı. Yine hangi hainlere kol kanat geriyorsunuz? balalı mustafa5 sa önce bu işin içinde bir terslik var ,yetkililerinçok hassasiyetle dikkatine.son pişmanlık fayda etmez..hainlerin işi olabilir. vatandaş Rıza5 sa önce BU YEMEK ŞİRKETİ KİMİN ŞİRKETİ.DAHA ÖNCEKİ ZEHİRLENMELERDE BU ŞİRKET İÇİN NELER YAPILMIŞ?BUNLARA CEVAP VEREBİLİRMİSİNİZ Selim5 sa önce Yemek şirketinin yönetici dhkpc li çıktı. Hakan5 sa önce Sözleşmeyi bozmak Sorunu çözdümü?Ağır Ceza ve yaptırım uygulanmalıdır.Kanunlar boşamı yapılıor Mecliste? Haldun Kartal 6 sa önce Bu ne ciddiyetsizlik yazık.4. Zehirlenme Günaydın.Muhtemelen yemek işini ihale ile yandaş birisi almıştır.Umrunda mi adamın . mazlum7 sa önce Ya bu nasıl anlayış. Hangi ülkede bu olay olsa daha ilk vakada şirketi durdurur.sorusturma başlar .bizde dört olay bir şehit daha yeni Günaydın .Bu ülkede insan canı ne ucuz.ne olduysa mazluma oluyor. Mazlumunuz Ahi titretir arsi unutmayalım. Kimse iflah olmaz Can Güzel7 sa önce ErdoganAydın doganı Yanın a almışİftarda konuşuyorlar. cemaleddin8 sa önce Ne gaflet, anlashma yapildikdan sonra hic kontrol olmuyormu bu gibi yerler?Eshegini sal cayira mevlam kayira!Böyle mi yönetiliyor bu Devlet. Devlet ihalesi almanin hicmi kirterleri yok?