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Bakan Işık’tan askerlere Moral ziyareti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda askerin kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmasına ilişkin, “Akşam yemeğinde 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590” dedi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 07:04
Bakan Işık’tan askerlere Moral ziyareti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda akşam yemeğinden sonra çok sayıda askerin kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmasına ilişkin, “Akşam yemeğinde 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590” dedi.

Olayın ardından Manisa’ya gelen Bakan Işık, Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren askerlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Fikri Işık, yaptığı açıklamada “Bırakın AK Parti’li olmayı, babamın oğlu olsa işini doğru yapmayan, askerimizin sağlığı ile ilgili en küçük ihmali olan herkesten gerekli hesabı sorarım. Orada ihmali olduğu noktasında tereddüt ettiğimiz tüm kamu görevlileri ile ilgili idari ve adli tahkikat da başlatılmıştır” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 07:04
  1. Bakan Işık’tan askerlere Moral ziyareti
  2. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
  3. Manisa
  4. ZEHİRLENME
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