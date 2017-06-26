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Bakan Işık, askerlerle bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanlığı’nda görevli askerlerle bayramlaştı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:15
Bakan Işık, askerlerle bayramlaştı

Ramazan Bayramını Kocaeli’de geçiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle bayramı kutladı. Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak’ın karşıladığı Bakan Işık, tören mangasını selamlayarak askerlerle tokalaştı. Askerlerin bayramlarını kutlayan Bakan Işık, ardından anı defterini imzaladı. Ziyaret anısına Korgeneral Gürak, komutanlar ve askerlerle fotoğraf çektiren Bakan Işık’a Bilecik Valiliğine atanan Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram eşlik etti.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:15
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  6. Ramazan Bayramı
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