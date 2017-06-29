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Bakan Işık, Alman mevkidaşı ile görüşüyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel’de Almanya SavunmaBakanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:52
Bakan Işık, Alman mevkidaşı ile görüşüyor

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık çeşitli temaslarda bulunuyor. Bakan Işık, temasları kapsamında Almanya SavunmaBakanı Ursula Von Der Leyen ile bir araya geldi. NATO karargahında yapılan İkili görüşmede küresel konuların yanına iki -ülke ilişkileri ve İncirlik konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:52
  1. Almanya
  2. NATO
  3. Brüksel
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