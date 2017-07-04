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Bakan Işık açıkladı! 6 kişi görevden alındı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki askerlerin zehirlenmesiyle ilgili 6 kişilik gıda kontrol komisyonunun açığa alındığını söyledi.

04 Temmuz 2017 Salı 11:44
Bakan Işık açıkladı! 6 kişi görevden alındı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Gıda kontrolü ile görevli 6 kişilik gıda kontrol komisyonu açığa alındı, soruşturma sürüyor. Hem soğuk zincire hem hijyen şartlarına dikkat edilmemiş" dedi. Bakan Işık, terörle mücadeleye ilişkin olarak, "Silahlı Hürkuş bölgeye gönderildi, gerektiğinde silahlı ANKA da kullanılıyor." diye konuştu. 

AFRİN'DEKİ RUS ASKERLERİ

Afrin'deki Rus askeri varlığına ilişkin konuşan Bakan Işık, "Afrin'deki Rus askeri fazla değildi, çekilme durumları var" açıklamasında bulundu. 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:44
  1. fikri
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  • Ersin Kamil BektaşErsin Kamil Bektaş40 dk önce
    açığa almak da nedir kardeşim onların hayatla ilişkisini kesin şerefsiz vatan hainleri
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