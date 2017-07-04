Bakan Işık açıkladı! 6 kişi görevden alındı
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki askerlerin zehirlenmesiyle ilgili 6 kişilik gıda kontrol komisyonunun açığa alındığını söyledi.04 Temmuz 2017 Salı 11:44
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Gıda kontrolü ile görevli 6 kişilik gıda kontrol komisyonu açığa alındı, soruşturma sürüyor. Hem soğuk zincire hem hijyen şartlarına dikkat edilmemiş" dedi. Bakan Işık, terörle mücadeleye ilişkin olarak, "Silahlı Hürkuş bölgeye gönderildi, gerektiğinde silahlı ANKA da kullanılıyor." diye konuştu.
AFRİN'DEKİ RUS ASKERLERİ
Afrin'deki Rus askeri varlığına ilişkin konuşan Bakan Işık, "Afrin'deki Rus askeri fazla değildi, çekilme durumları var" açıklamasında bulundu.