Bakan Fikri Işık'tan üs bölgesinde inceleme

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Namaz Dağı üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da eşlik ettiği Işık, geceyi Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında geçirdi.
Eklenme: 31 Aralık 2016, 09:31
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