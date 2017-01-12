Bakan Fikri Işık: Trump yönetiminin bu yanlıştan döneceğini umuyoruz

Milli Savunma Bakanı Işık PYD ile işbirliği yapmanın meşru görülemeyeceğini belirterek, ABD'de işbaşına gelecek Donald Trump yönetiminin bu yanlıştan döneceğini umduklarını söyledi.
Ankara'daki büyükelçiler konferansında konuşan Işık "Bölgede PYD'nin terör örgütü olduğunu ve bununla işbirliği yapmanın meşru görülemeyeceğini söylemeye devam edeceğiz. Umarız ABD'de 20 Ocak tarihinde görevi devralacak Trump ve yönetimi Türkiye'nin sesine kulak verir. Ve bu yanlıştan döner" ifadesini kullandı. (Haberi yazan Gülsen Solaker; Redaksiyon Birsen Altaylı)
Milli Savunma Bakanı Işık PYD ile işbirliği yapmanın meşru görülemeyeceğini belirterek, ABD'de işbaşına gelecek Donald Trump yönetiminin bu yanlıştan döneceğini umduklarını söyledi.