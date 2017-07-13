Bakan Fikri Işık, 15 Temmuz gazisi askerlerle görüştü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz gazisi askerlerle görüştü. Programda gazilere takdir belgesi ve şilt takdim edildi. Gaziler arasında 15 Temmuz gecesi Genelkurmayda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak derdest edilirken hainlerin 2 kurşunuyla yaralanan özel kuvvetler personeli yüzbaşı burak akın, 7 kurşun isabet etmesine rağmen kışlasını darbecilere teslim etmeyen albay Davut Ala da yer aldı.



