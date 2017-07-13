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Bakan Fikri Işık, 15 Temmuz gazisi askerlerle görüştü

Milli Savunma Bakanı Işık, 15 Temmuz'da darbeci hainlere direnirken gazi olan askerlerle Gazi Orduevi'nde akşam yemeğinde buluştu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:21
Bakan Fikri Işık, 15 Temmuz gazisi askerlerle görüştü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz gazisi askerlerle görüştü. Programda gazilere takdir belgesi ve şilt takdim edildi. Gaziler arasında 15 Temmuz gecesi Genelkurmayda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak derdest edilirken hainlerin 2 kurşunuyla yaralanan özel kuvvetler personeli yüzbaşı burak akın, 7 kurşun isabet etmesine rağmen kışlasını darbecilere teslim etmeyen albay Davut Ala da yer aldı. 


 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:21
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