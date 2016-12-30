Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın anlattıkları ağlattı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Halep için Kardeşlik Seferberliği töreninde açıklamalarda bulundu. Suriye için Türkiye'nin atmış olduğu adımlara işaret eden Bakan Sayan Kaya, kararlılıkla sürdürülen diplomasiye dikkati çekti.



Bakan Sayan Kaya, Halep'ten kurtarılan Bana Alabed ve ailesiyle görüştüğü sırada yaşananları anlattı. Bana'nın kendisine 'tüm Suriyeli çocuklar adına size teşekkür etmek istiyorum' dediğini aktaran Bakan Sayan Kaya'nın aldığı bir yanıt ise dinleyenleri ağlattı.



Bana'nın kardeşini babasının kucağından almak ve sarılmak isteyen Bakan Sayan Kaya, "Babasının kucağından inmek istemedi. Nedenini sorduğumda ise bombalar atılırken sürekli babasının kucağında oluğunu ev halen o psikoloji halinde bulunduğunu söylediler" dedi.





Halep'te yaşanan katliamları sosyal medyadan tüm dünyaya duyuran Halepli küçük kız Bana Alabed'ın kurtarılarak Türkiye'ye getirilmişti.





