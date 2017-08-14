Bakan Fatma Betül Sayan Kaya: AK Parti dünyaya demokrasi dersi vermiştir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Ak Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğunu anımsattı. Partinin, kuruluşunun 15. ayında milletin teveccühü ile tek başına iktidara gelerek, siyasi tarihte yeni sayfa açtığını belirten Kaya, "AK Parti, milletten aldığı güç ve ilhamla Türk siyasi tarihinde güvenin, istikrarın, barış ve adaletin teminatı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaya, AK Parti'nin, kuruluşunun 16. yılında "ileri demokrasi, büyük ekonomi, güçlü toplum, lider ülke" idealiyle 21. yüzyılın büyük Türkiye'sini inşa etmeye devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu her daim kendine şiar edinen AK Parti, kurulduğu günden itibaren Türkiye'de büyük bir değişim hareketi başlatmıştır. Gerçekleştirdiği reformlarla eşitlik ve adaletin, inanç, ibadet ve düşünce özgürlüğünün savunucusu olmuştur.

Güven ve istikrarın güçlendirilmesi için terörle mücadele alanında etkin politikalar uygulayan ve geliştiren AK Parti, Türkiye'nin bütünlüğünü ve üniter devlet yapısını korumaya her daim devam edecektir. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milli iradenin savunucusu olduğunu gösteren AK Parti, milletimizden aldığı güçle hiçbir vesayet rejimine boyun eğmeyeceğini kanıtlamış, dünyaya demokrasi dersi vermiştir."

SOSYAL YARDIMLAR 33 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Kaya, AK Parti hükümetlerinin aile ve sosyal politikalar alanında büyük reformlar gerçekleştirdiğini belirterek, bu dönemde milletin huzur ve refahı için sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan kaynaklarda büyük artışlar sağlandığına işaret etti. 2002'de sosyal yardım ve hizmetlere 1,3 milyar lira kaynak ayrılırken bu rakamın 2016'da yaklaşık 33 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Kaya, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere yönelik yeni sosyal yardım ve hizmet modellerinin hayata geçirildiğini vurguladı. Kaya, aile odaklı sosyal politikalarla "güçlü aile", "güçlü toplum" ve "güçlü Türkiye"yi inşa etmeyi sürdürdüklerini bildirdi. Güçlü bir ülke, müreffeh bir toplum inşa etmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için aile kurumunun taşıyıcısı kadınları güçlendirmenin mücadelesini verdiklerini ifade eden Kaya, kadınların, ülkenin aydınlık yarınları için her alanda öncü olacaklarını kaydetti. Kaya, geleceğin emanet bırakılacağı çocukların en iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi için bütün imkanları seferber ettiklerini, çocukların, Türkiye'nin bütün zenginliklerinden en büyük payı almaya devam edeceklerini vurguladı.

Son 15 yılda engelli hakları konusunda devrim niteliğinde çalışmalara imza attıklarını ifade eden Kaya, engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan eşit ve adil şekilde yararlanmalarını sağladıklarını ve bu hakları daha da artıracaklarını bildirdi.

Güçlü yönetim anlayışıyla ekonomide sürdürülebilir kalkınmayı devam ettirirken ülke insanının refahını artıracak politika ve tedbirleri de uygulamayı sürdüreceklerini belirten Kaya, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda milletle şanlı yürüyüşe devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti'nin, millete hizmet yolunda yenilenmeye, güçlenmeye devam ettiğini belirten Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti’yi kurulduğu ilk günden itibaren yalnız bırakmayan, bu davaya gönül veren milletimize, partimizin her kademesinde görev yapan tüm kardeşlerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. AK Parti’nin 16. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum."