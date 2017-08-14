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Bakan Fatma Betül Sayan Kaya: AK Parti dünyaya demokrasi dersi vermiştir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milli iradenin savunucusu olduğunu gösteren AK Parti, milletimizden aldığı güçle hiçbir vesayet rejimine boyun eğmeyeceğini kanıtlamış, dünyaya demokrasi dersi vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 20:07
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya: AK Parti dünyaya demokrasi dersi vermiştir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan  Kaya,  AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı  kutlama mesajında, Ak Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Genel Başkan Recep Tayyip  Erdoğan liderliğinde kurulduğunu anımsattı. Partinin, kuruluşunun 15. ayında milletin teveccühü ile tek başına  iktidara gelerek, siyasi tarihte yeni sayfa açtığını belirten Kaya, "AK Parti,  milletten aldığı güç ve ilhamla Türk siyasi tarihinde güvenin, istikrarın, barış  ve adaletin teminatı olmuştur." ifadelerini kullandı.

 Kaya, AK Parti'nin, kuruluşunun 16. yılında "ileri demokrasi, büyük  ekonomi, güçlü toplum, lider ülke" idealiyle 21. yüzyılın büyük Türkiye'sini inşa  etmeye devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu her daim kendine şiar edinen AK  Parti, kurulduğu günden itibaren Türkiye'de büyük bir değişim hareketi  başlatmıştır. Gerçekleştirdiği reformlarla eşitlik ve adaletin, inanç, ibadet ve  düşünce özgürlüğünün savunucusu olmuştur.

 Güven ve istikrarın güçlendirilmesi için terörle mücadele alanında  etkin politikalar uygulayan ve geliştiren AK Parti, Türkiye'nin bütünlüğünü ve  üniter devlet yapısını korumaya her daim devam edecektir. 15 Temmuz darbe  girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milli iradenin  savunucusu olduğunu gösteren AK Parti, milletimizden aldığı güçle hiçbir vesayet  rejimine boyun eğmeyeceğini kanıtlamış, dünyaya demokrasi dersi vermiştir."

  SOSYAL YARDIMLAR 33 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

 Kaya, AK Parti hükümetlerinin aile ve sosyal politikalar alanında  büyük reformlar gerçekleştirdiğini belirterek, bu dönemde milletin huzur ve  refahı için sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan kaynaklarda büyük artışlar  sağlandığına işaret etti.  2002'de sosyal yardım ve hizmetlere 1,3 milyar lira kaynak ayrılırken  bu rakamın 2016'da yaklaşık 33 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Kaya,  kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere yönelik yeni sosyal yardım  ve hizmet modellerinin hayata geçirildiğini vurguladı.  Kaya, aile odaklı sosyal politikalarla "güçlü aile", "güçlü toplum" ve  "güçlü Türkiye"yi inşa etmeyi sürdürdüklerini bildirdi. Güçlü bir ülke, müreffeh bir toplum inşa etmek ve bunu sürdürülebilir  kılmak için aile kurumunun taşıyıcısı kadınları güçlendirmenin mücadelesini  verdiklerini ifade eden Kaya, kadınların, ülkenin aydınlık yarınları için her  alanda öncü olacaklarını kaydetti. Kaya, geleceğin emanet bırakılacağı çocukların en iyi şekilde  eğitilmesi ve yetiştirilmesi için bütün imkanları seferber ettiklerini,  çocukların, Türkiye'nin bütün zenginliklerinden en büyük payı almaya devam  edeceklerini vurguladı.

 Son 15 yılda engelli hakları konusunda devrim niteliğinde çalışmalara  imza attıklarını ifade eden Kaya, engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel  haklardan eşit ve adil şekilde yararlanmalarını sağladıklarını ve bu hakları daha  da artıracaklarını bildirdi.

 Güçlü yönetim anlayışıyla ekonomide sürdürülebilir kalkınmayı devam  ettirirken ülke insanının refahını artıracak politika ve tedbirleri de uygulamayı  sürdüreceklerini belirten Kaya, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda  milletle şanlı yürüyüşe devam edeceklerini kaydetti.

 AK Parti'nin, millete hizmet yolunda yenilenmeye, güçlenmeye devam  ettiğini belirten Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:  "AK Parti’yi kurulduğu ilk günden itibaren yalnız bırakmayan, bu  davaya gönül veren milletimize, partimizin her kademesinde görev yapan tüm  kardeşlerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. AK Parti’nin 16. kuruluş yıl  dönümünü tebrik ediyor, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni  ediyorum."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 20:07
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