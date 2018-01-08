Bakan Faruk Özlü'den yerli otomobil açıklaması

CHP'nin soru önergesini yanıtlayan Bakan Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolünün, 2 Kasım 2017 tarihinde imzalandığını anımsatarak, protokolün amacının; ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayabilecek fikri ve sınai mülkiyet hakları, kurulacak yerli bir şirkete ait olan bir otomobilin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması için, şirketleşme sürecinde projenin gerektirdiği faaliyetlerin çerçevesinin belirlenmesi olduğunu kaydetti.

ŞİRKETLEŞME SÜRECİNDEN SONRA...



Bakan Özlü, şirketleşme için gerekli hukuki süreçlerin ise 2018 yılının başlarında tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Önceliğin şirketleşme sürecinin tamamlanması olduğunu vurgulayan Özlü, "Üretim yeri olarak henüz herhangi bir bölge tespit edilmemiş olup bu değerlendirme bilahare yapılacaktır" dedi.