Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Faruk Özlü'den yerli otomobil açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yerli otomobilde üretim yeri olarak henüz herhangi bir bölgenin tespit edilmediğini ifade etti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:19
Bakan Faruk Özlü'den yerli otomobil açıklaması

CHP'nin soru önergesini yanıtlayan Bakan Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolünün, 2 Kasım 2017 tarihinde imzalandığını anımsatarak, protokolün amacının; ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayabilecek fikri ve sınai mülkiyet hakları, kurulacak yerli bir şirkete ait olan bir otomobilin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması için, şirketleşme sürecinde projenin gerektirdiği faaliyetlerin çerçevesinin belirlenmesi olduğunu kaydetti.

ŞİRKETLEŞME SÜRECİNDEN SONRA...

Bakan Özlü, şirketleşme için gerekli hukuki süreçlerin ise 2018 yılının başlarında tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Önceliğin şirketleşme sürecinin tamamlanması olduğunu vurgulayan Özlü, "Üretim yeri olarak henüz herhangi bir bölge tespit edilmemiş olup bu değerlendirme bilahare yapılacaktır" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 11:19
  1. Türkiye Ekonomisi Haberleri
  2. Türkiye Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahkemeden çarpıcı MİT kararı
    1. Mahkemeden çarpıcı MİT kararı
    2. Milli projeler için dev hamle!
    3. Türkiye'nin ihtiyacı azalınca ABD..
    4. Gecen yıl 6 sektörde tüm zamanların..
    5. İhanette son nokta... Terör örgütü..
    6. Gramı 60 dolar... Köylünün başına..
    7. 'Türkiye'de başka takımda oynamak..
    8. Domuz bağıyla bağlanıp, tuvalete terk..
    9. Katil İsrail askerleri 17 Filistinliyi..
    10. Kağıt paralardaki büyük tehlike...
    11. Günlük 75 lira cep harçlığı nasıl..
    12. Terör örgütüne ağır darbe
    13. Mardin'de yaşayan sendika eğitmeninin..
    14. Bakan Faruk Özlü'den yerli otomobil..
    15. Suudi Arabistan harekete geçti!..
    16. Muammer Yıldırım'dan Sumudica yorumu!
    17. Kovaladığı kız emlakçıya sığınınca..
    18. İdlib'deki bombardımanda yine siviller..
    19. Van'da kaçak sigara ve nargile tütünü..
    20. 4 Kuzey Koreli cesedi bulundu
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!