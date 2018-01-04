Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Faruk Özlü: ABD’de görülen dava; şirazesinden çıkmış bir davadır

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “ABD’de görülen dava; şirazesinden çıkmış bir davadır. dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:09
Bakan Faruk Özlü: ABD’de görülen dava; şirazesinden çıkmış bir davadır

New York’ta görülen Mehmet Hakan Atilla davasında jüri üyelerinin 6 suçlamanın 5’inde Atilla’yı suçlu bulmasına bir tepki de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’den geldi. Bakan Özlü, resmi Twitter adresinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD’de görülen davanın sıradan bir dava olmadığı, Türkiye’ye karşı siyasi ve ekonomik bir baskı aracı olarak kullanıldığı yönünde ciddi ve derin şüphelerimiz vardı. Şüphelerimizde haklı çıktık. ABD’de görülen dava; şirazesinden çıkmış bir davadır. Süreç baştan sona normal bir hukuk davasına değil, anormal bir siyasi davaya dönüştürülmüştür. Mahkeme ve jüri tamamen tiyatrodur. Sözde deliller, tanıklar, ifadeler Hepsi bu tiyatronun fonudur. Hukukun; siyasi bir silah olarak kullanıldığı, bu davanın tüm safhalarında ortaya çıkmıştır. Türkiye, ne darbe girişimiyle, ne ekonomik silahlarla, ne hukuk kılığına sokulmuş kumpaslarla dize getirebilecek bir ülke değildir” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli orduyu vurdular... 72 ölü...
    1. Milli orduyu vurdular... 72 ölü...
    2. Van'da 14 asker ve polise FETÖ gözaltısı
    3. Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı..
    4. Kore Gazisi Şerif Sözer, son..
    5. Lise öğrencisi öğretmenini yumrukladı
    6. Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında..
    7. Ev alacaklar ya da satacaklar dikkat!
    8. Torino'da Sinisa Mihajlovic dönemi..
    9. Bakan Faruk Özlü: ABD’de görülen dava;..
    10. Sokaktaki hayvanlar için askıda mama..
    11. Elitaş: "Gezi olayları" nasıl ise..
    12. Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6..
    13. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    14. Hiç geçmediği köprüden cezasından..
    15. Ümraniyeli kadınlar meslek sahibi oluyor
    16. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    17. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    18. Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otobüs
    19. Pakistan ile Hindistan askerleri..
    20. Eli kanlı İsrail askeri Batı Şeria’ya..
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha