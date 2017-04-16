Bakan Faruk Çelik'ten referandum mesajı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Şanlıurfa’da oyunu İbrahim Tatlıses İlköğretim Okulunda kullandı. Bakan Çelik, " Gayet güzel, sükunet içerisinde bir seçim sürüyor. Umuyorum Türkiye genelinde de öyle geçer" dedi.

Bakan Faruk Çelik'ten referandum mesajı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:29

Oyunu Haliliye ilçesinde bulunan İbrahim Tatlıses İlköğretim Okulunda 2278 numaralı sandıkta kullanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, sandık görevlileriyle tokalaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çelik, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, “Evet son derece önemli bir sistem değişikliğini içeren referandum günü geldi. Bizler de oyumuzu kullandık. Gayet güzel, sükunet içerisinde bir seçim sürüyor. Umuyorum Türkiye genelinde de öyle geçer. Ve bu referandum sürecini geride bırakırız.

Akşam sandıklar açılınca da nasıl bir etkinlik yapacağımıza neticeye göre bakacağız tabi, bilemiyoruz. Halkımızın iradesine sonsuz saygımız var. Vatandaşlarımızın en doğru kararı ortaya koyacaklarına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

 
EtiketlerGidaTarim ve Hayvancilik Bakani Faruk Çelik
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