Bakan Fakıbaba’nın umudu doğacak 1 milyon düvede

MUHAMMET KUTLU/ANKARA Fakıbaba, proje kapsamında hayvancılık yapanlara 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli kredi verileceğini, ayrıca yem ve depo için de ayrı ayrı sübvansiyonların uygulanacağını belirterek, “Türkiye’nin büyükbaş canlı hayvan açığı 1 milyon. Bunu da bu desteklerle 3 yıl içinde kapatacağız” diye konuştu.

Türkiye’yi et açığından kurtaracak projeye ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Fakıbaba, “30 Haziran 2019’a kadar 500 bin düveyi Türkiye’ye kazandırmış olacağız. İkinci 18 ayda da 500 bin düve. Şu anda bunların hazırlıkları tek tek tamamlanıyor. 2020 sonunda ülkemize 1 milyon düve kazandırmış olacağız. 30 Haziran 2019’a kadar 500 binini gelip benden sorabilirsiniz” dedi.

Fakıbaba, “Bunları hibe etmiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin üyeleri var. Bu sosyal proje değil. Amacımız hayvan sayısını artırmak. Bu işte iştigal edenlere yüzde 100 sübvansiyonlu krediler sağlıyoruz. Alıyor ve kendi hayvanına katıyor. Yüzde 80 düve yüzde 20 yem desteği. Veya yüzde 90 düve yüzde 10 yem desteği. Veya yüzde 100 düve desteği... O alıcıya bağlı. Merası varsa yem problemi yoksa alıp hayvanını yetiştiriyor” ifadeleriyle uygulamanın detaylarını paylaştı.

Fakıbaba, “1 milyon sayı sağlanması halinde ithal olayı bitecek. Bu üç yıllık eylem planı çerçevesinde ithali bitireceğiz. Et olayı daha da düzelecek. 1 milyon açığımız var. O açığı kapatacağız. O eylem planımız devam edecek. O zaman artıya geçeceğiz. Et ithal eden ülke değil ihraç eden ülke olacağız. Üç yıl içinde bu açığımızı kapatacağız” diye konuştu.