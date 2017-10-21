Bakan Fakıbaba’dan pamuk yığınında hayatını kaybeden çocukların ailesine ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da tarladaki pamuk yığınlarının içinde uyuyan 14 yaşındaki Harun Tekdağ, kardeşi 12 yaşındaki Ali ve kuzeni 14 yaşındaki Hüseyin Tekdağ havasızlıktan boğularak hayatını kaybetmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba bu Sabah Vali Abdullah Erin ve Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Emniyet Müdürü Veysel Tipioglu ile birlikte Ulucanlar köyü Karagöz mezrasına geçerek, Tekdağ ailesini ziyaret etti. Bakan Fakıbaba, aileye başsağlığı ve sabır diledi. Kendisini yolda bekleyen çocukları gören Bakan Fakıbaba, konvoyu durdurarak çocuklarla sohbet etti.

Bakan Fakıbaba, çeşitli oyuncaklar hediye etti.

