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Bakan Fakıbaba’dan lüks otellere ‘Porsiyonları küçültün!’

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, küresel ölçekte gıda güvenliği tesis edilmeden, toplumlarda barış ve birlikteliğin sağlanamayacağını vurgulayarak, "Özellikle porsiyonların lüks otellerde küçülmesi taraftarıyım. 4 milyar gıdanın 1,3'ünü döküyoruz, buna ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki" dedi.

25 Temmuz 2017 Salı 14:27
Bakan Fakıbaba’dan lüks otellere ‘Porsiyonları küçültün!’

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye arasındaki başarılı ortaklığın ikinci aşamasının lansmanı Ankara'da yapıldı. Cer Modern Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ev sahibi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra, FAO Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Rakhmanin ve birçok ülkeden üst düzey katılım ortakları yer aldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ev sahibi Bakan Fakıbaba ise 7 milyarlık dünya nüfusunun 2050 yılında ortalama 10 milyara ulaşmasının beklendiğine dikkat çekerek, “Nüfus artışı ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmektedir. 800 milyon insan açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıyadır. Küresel ölçekte gıda güvenliği tesis edilmeden toplumlarda barış ve birliktelik sağlanamaz ve savaşlar önlenemez. Dünya çapında her yıl üretilen yaklaşık 4 milyar ton gıdanın 1,3 milyar tonu israf edilmektedir. 2015 G20 Tarım Bakanları toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Bu toplantı sonrasında kabul edilen bakanlar bildirgesi uyarınca, FAO bünyesinde gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi ve azaltılması için teknik platform kurulmuş ve faaliyetler başlamıştır. Bu kapsamda Orta Asya ülkelerinde uygulanacak projelerde kullanılmak üzere, hükümetimiz tarafından ilk dönemde toplam 10 milyon dolar katkı sağlanmıştır ve 28 proje onaylanmıştır" ifadelerinde bulundu.

LÜKS OTELLERDE PORSİYONLAR KÜÇÜLMELİ

"Çoğunlukla porsiyonların büyük olduğunu görüyoruz, gelen yemeklerin ancak yarısını yiyebiliyoruz, diğer yarısı da çöpe gidiyor" diyen Bakan Fakıbaba, porsiyonların küçültülmesi konusunda uyarıda bulunarak, "Bakanlığa geldiğimden beri bütün arkadaşlarımıza bir hekim olarak porsiyonlarını küçültmelerini tavsiye ettim. Biz yeteri kadar yiyoruz, yemeyenlere de vermek zorundayız. Porsiyonların özellikle lüks otellerde küçülmesi taraftarıyım. 4 milyar gıdanın 1,3'ünü döküyoruz, buna ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:27
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