Bakan Fakıbaba'dan dolu mağdurlarına müjde!

18 Temmuz’da yaşanan sel ve dolunun ardından mahsulleri tarlada kalan çiftçiler için ilk günden beri harekete geçen Mustafa Kemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, mağdur üreticilerin zararlarının karşılanması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba ile görüştü.

Fakıbaba'ya yeni görevinde başarılar dileyen Kurtulan, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de yaklaşık 95 bin dönümlük arazide etkili olan dolu felaketi hakkında bilgiler verdi. Çeltikçi, Koşuboğazı, Durumtay, Yeşilova, Ormankadı ve Kumkadı mahalleri ile Karacabey’in bir bölümünde bini aşkın mısır, kavun, karpuz, biber ve domates üreticisinin afetten etkilendiğinin söyleyen Başkan Sadi Kurtulan, acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

'KARŞILAYACAĞIZ'

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Bakan Ahmet Fakıbaba ise süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi. Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak zarar gören tarım ürünleri inceleyen Bakan Fakıbaba, “Allah, bu gibi afetlerde yurdumuzu korusun. Önemli olan cana bir şey gelmesin. Ürünlere gelen zararı bu devlet hep karşılamıştır, bunu da karşılamak zorundayız.” dedi.