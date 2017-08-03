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Bakan Fakıbaba'dan çiftçilere müjde

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçilerle bir araya gelip, bundan sonra desteklemelerin ürün ekilmeden önce bildirileceğini ifade ederek, “Yılda iki kez ödenecek. Sizi tefecilere muhtaç etmemek adına bir sonbaharda bir de ilkbaharda bu ödemeleri yapacağız" dedi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 08:09
Bakan Fakıbaba'dan çiftçilere müjde

Gün boyunca Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunan Bakan Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, akşam saatlerinde Tekirdağ’a bağlı Yağcı Mahallesinde çiftçilerle bir araya geldi. Burada köylülerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, hayvancılıkla ve tarımla ilgili ellerinden ne gelirse çiftçiden, üreticiden esirgemeyeceklerini söyledi.

“Tefecilere muhtaç etmemek adına size bu ödemeleri yapacağız”

Bakan Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bizim fiyat açıklamamız her zaman söz konusu değildir. Ama bundan sonra yapacağımız şey, desteklemeleri açıklayacağız. Yani diyeceğiz ki mısıra bu, ayçiçeğine bu, buğdaya ise bu. Tefecilerin eline bırakmamak adına sizi, yılda mesela 2017’nin desteklemelerini, 2018’in Sonbaharında ve İlkbaharında alacaksınız. İlkbaharında ve sonbaharında. Desteklemeleri mutlaka ve mutlaka başında söyleyeceğiz. Yani diyeceksiniz ki arkadaş ben bu yıl bunu ekmiyorum, bunu ekeceğim. Çalışmalarımız var yani buna emin olun. Hiç kimse hatta muhalefette sizin mutuz olmanızı istemez. Biz kesinlikle istemeyiz. Hiç kimse istemez. Ama mutlaka bu toplantılardan netice alacağımıza inanıyoruz. Ben olmam arkadaşlarım olur. Geleceğiz direkt olarak üreteciyle görüşeceğiz. Geçmişte hatalar olabilir. Bizim yarına bakmamız lazım. Bunu düzeltmek için buralardayız ve dolaşıyoruz” dedi. 


Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 08:09
  1. Ahmet Eşref Fakıbaba
  2. çiftçiler
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