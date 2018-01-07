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Bakan Fakıbaba, husumetli aileleri barıştırdı

Şanlıurfa’da 5 ay önce iki iki aile arasında çıkan ve silahlı kavgada Ahmet Salar'ın ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla başlayan husumet, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın girişimiyle sonlandırıldı.

07 Ocak 2018 Pazar 21:08
Bakan Fakıbaba, husumetli aileleri barıştırdı

Geçen Ekim ayında Bamyasuyu Mahallesi'nde icra takibi yüzünden aralarında husumet bulunan birbirine akraba Kaymaz ve Köseoğlu aileleri bankanın koyduğu icra takibini kaldırmak için avukat Mehmet Ali Köseoğlu’nun bürosuna gitti. Burada anlaşmaya çalışan iki grup arasında tartışma büyümesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopa ile saldırdı, tabanca ateşlendi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Ahmet Salar, hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İki aile arasında başlayan husumetin kan davasına dönüşmemesi için ailelerin ileri gelenleri ile bölgedeki kanaat önderleri girişimlerde bulundu. Ailelerin barışa ikna olması üzerine bir restoranda toplanan husumetli aileler, okunan dualarla birbirleriyle tokalaşıp aynı sofrada yem yiyerek, aralarındaki küskünlüklerini sonlandırdı. Barış yemeğine katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, barışa vesile olan kanaat önderlerine ve her iki aileye teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bugün burada barış vesilesiyle toplanan hemşerilerime teşekkür ediyorum. Müminler ancak kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ki Allah size merhamet etsin. Allah bu arayı düzeltenlerden razı olsun. Bu barışta emeği olan bütün insanlara yardım et Ya Rabbi. Urfa’mıza, ülkemize, İslam alemine hep barış ver Ya Rabbi. Ben bu barışın daim olmasını ve hayırlı olmasını diliyorum.”

Husumetli iki ailenin önde gelenlerini yanına alan Bakan Fakıbaba, ellerini birleştirip barışın daim olması dileğinde bulundu. Barış yemeğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile her iki aileye mensup taraflar katıldı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 21:08
  1. Şanlıurfa
  2. Ahmet Salar
  3. Ahmet Eşref Fakıbaba
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