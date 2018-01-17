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Bakan Fakıbaba Gaziantep’te çiftçiye hayvan yemi dağıttı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ABD’nin PYD/PKK’yı ordulaştırma çabasına ilişkin, “Bize göz dikenler şimdi belli. Bakın orada bayraklar sallanıyor. İstediğiniz kadar sallayın, o bayrakları sizin başınıza geçireceğiz. Allah’ın izniyle bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek” dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:24
Bakan Fakıbaba Gaziantep’te çiftçiye hayvan yemi dağıttı

Fakıbaba, Gaziantep’in merkez Şahinbey Belediyesi’nce çiftçilere 3 bin 500 ton küçükbaş hayvan yemi dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende, belediyelerin artık yol, kaldırım, park ve bahçe yapımından çok, insanların refah seviyelerini artırmak, geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye’nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Fakıbaba, “Bakın etrafımıza, ne tuzaklar kuruluyor. İşte bu Antep ruhunun bütün Türkiye’de olduğunu ben şahsen inanıyorum. Bize göz dikenler şimdi belli. Bakın orada bayraklar sallanıyor. İstediğiniz kadar sallayın, o bayrakları sizin başınıza geçireceğiz. Allah’ın izniyle bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe bu hainlerin nasıl kaçacaklarını, bayraklarını da alamayacaklarını onlar görecekler” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:24
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