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Bakan Fakıbaba: Fırsatçılara avuçlarını yalatacağım!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram öncesi kurban fiyatları ile ilgili fırsatçılara izin verilmeyeceğini, hayvan ve et fiyatlarının yükseleceğini söyleyen kişilerin hayak kırıklığına uğrayacağını söyledi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:33
Bakan Fakıbaba: Fırsatçılara avuçlarını yalatacağım!

Kurban Bayramı fırsatçılarına geçit yok. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram öncesi kurban fiyatlarını artırmak isteyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi. Art niyetli kişileri ters köşeye yatıracağını belirten Fakıbaba, "Hayvan, et fiyatı yükselecek diyenler hayal kırıklığına uğrayacak, fırsatçılara avuçlarını yalatacağım" dedi.

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan söylentiler ile kurban fiyatlarını yükseltmek isteyen fırsatçılara izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Fakıbaba şöyle dedi:

"Son zamanlarda; 'hayvan alımı serbest olacak, Avrupa'da şimdiden hayvan fiyatı arttı' denildiğini duyuyorum. Bunu söyleyen fırsatçılar beni tanımıyorlar. Ben öyle ters köşeye yatırırım ki hiç neye uğradıklarını şaşırırlar. Ben gerçek üreticinin, tüketicinin ve ticaret yapanın yanındayım. Fırsat kollayıp 'yarın nasılsa etin ve hayvanın fiyatı yükselecek' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Boş konuşmuyorum, fırsatçılara avuçlarını yalatacağım. Namuslu insanlar da dua edecek"

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:33
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  • HACIHACI58 dk önce
    Siz nederseniz deyin etin kilosu 37 tl.Hemde anadolunun ilçelerinde.Hayvancılıkla ilgili teşviklerin çoğu ağalara gidiyor.Vatandaşa kaşıkla ağalara kazanlarla.İnanmıyorsanız köylere gidin bakın.
  • İbrahim Yılmazİbrahim Yılmaz1 sa önce
    MEVLÂ TEÂLA HÂK YOLDA YÂR VE YARDIMCIN OLSUN SAYIN BAKANIM...HELÂL VE GÜVENİLİR GIDA KONUSUNA DA BİRAN ÖNCE EL ATARSINIZ İNŞÂALLAH
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