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Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba açıklık getirdi: Herkese bedava verilmeyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köye geri dönüşleri sağlamak için 300 koyun ve asgari ücret maaş projesiyle ilgili olarak, "Bu proje herkese bedava koyun verilecek anlamına gelmiyor" açıklamasında bulundu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 19:13
Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba açıklık getirdi: Herkese bedava verilmeyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köye geri dönüşleri sağlamak için 300 koyun ve asgari ücret maaş projesiyle ilgili olarak, "Bu proje herkese bedava koyun verilecek anlamına gelmiyor" açıklamasında bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bolu Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik önünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Fakıbaba, ‘Köye Geri Dönüş Projesi’ kapsamında destek olarak verilecek 300 koyun ve asgari ücret maaşla ilgili soruya “Bu proje herkese bedava koyun verilecek anlamına gelmiyor. Bizim düşüncemiz de ‘Herkese koyun verelim’ değil. Merası olacak, barınağı olacak, bu işle iştigal etmiş olacak, kredibilitesi olacak. Herkese vereceğiz diye bir kaide yok. Bizim amacımız anaç hayvan sayısını artırarak, hayvan sürümüzün sayısını artırmaktır. Burada hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bunu yapacağız. Bizim amacımız, şu anda 45 milyon olan küçükbaş hayvan sayısını istediğimiz seviyeye getirmek, 16 milyon olan büyükbaş sayımızı da bir seviyeye getirmek. Bunu için de bu işi bilen, yapan, bu işle iştigal eden, ahırı olan kişilere destek vereceğiz." şeklinde cevap verdi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 19:13
  1. Ahmet Eşref Fakıbaba
  2. Bolu
  3. Bolu Valiliği

YORUM YAZ

  • HamidoHamido36 dk önce
    Devlet enayimi? Merhum. Özal zamanında doğu ve g. doğudan bir çok uyanık harabe ahırları göstererek teşvikleri aldılar alır almaz da ellerin deki çoban sopasını atıp aldıkları paraları istanbul da gayri menkul e yatırdılar.
  • yorgunyorgun1 sa önce
    Hakkı baba önce Toprak reformu yap milletin tarlaları dedesini dedesinden varıs çok bir karış yerivar nerede yapacak bir iş yapacak san işin sonun dan değil başından başlayın sizin danışmanınız yokmu boş işlerle uraşmayınız vesselam
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