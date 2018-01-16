Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fakıbaba: Örnek Köy Projesi 2019'da bitecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Örnek Köy Projesi'nin kırsal nüfusu ve tarımsal üretimde verimliliği artıracağını söyledi.

16 Ocak 2018 Salı 11:10
Fakıbaba: Örnek Köy Projesi 2019'da bitecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hayata geçirecekleri Örnek Köy Projesi ile tarım ve hayvancılığı kalkındırmayı amaçladıklarını belirterek, "250 köyü kendimiz yapacağız. Proje kapsamında her ilde 3 köy olacak. 250 örnek köyün bitiş tarihini 30 Haziran 2019 olarak veriyoruz." dedi.

Örnek Köy Projesi'nin amacının kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını daha iyi bir noktaya çıkarmak olduğunu ifade eden Fakıbaba, "Yozgat'ta böyle bir köyümüz var. Bu köyde normalde 450 vatandaşımız yaşarken bu projeyle 110 kişi tekrar şehirden köye gelmiş." diye konuştu.

Fakıbaba, projeyle köylerdeki işletmelerin birleşerek yeni bir yapı oluşturacağını ve çiftçilerin birçok girdi maliyetinin azalacağını bildirdi.

Proje kapsamında çiftçilerin tarım konusunda eğitimli insanlarla faaliyette bulunabileceğini belirten Fakıbaba, "Bu sayede daha verimli ürünler üretilecek ve arsanın değeri de artacak. Yozgat'ta basınçlı sulamaya geçmişler, enerji kullanımında azalma var. Traktör sayısı bile 14'e inmiş. Mazottan yüzde 40 tasarruf sağlanmış." dedi.

KÖYLERDE İSTİHDAM ARTACAK

Fakıbaba, proje sayesinde istihdamın da artacağına işaret ederek, Yozgat'taki köyde başka yerlerden gelen 450 kişinin de istihdam edildiğini anlattı.

Proje kapsamında gönüllü köylerin dönüştürüleceğini dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"250 köyü kendimiz yapacağız. Proje kapsamında her ilde 3 köy olacak. Diğer vatandaşlar gelip gördüğünde 'Biz de istiyoruz.' diyecekler. Örnek Köy Projesi ile amacımız tarımı ve hayvancılığı kalkındırmak. Özellikle kırsalda yaşayan insanımızın hayat seviyesini yükseltmek istiyoruz. Yaptığımız bütün işler önce insan için. 250 örnek köyün bitiş tarihini 30 Haziran 2019 olarak veriyoruz."

Fakıbaba, projenin parçalı ve hisseli arazilerin toplulaştırılmasında da kolaylık sağlayacağına işaret ederek, bu köylere destek ve teşviklerde bazı ayrıcalıkların tanınacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:10
  1. Ahmet Eşref Fakıbaba
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Kılıç'ın acı günü
    1. Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı..
    2. 'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün..
    3. e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı
    4. 25 yıllık veznecinin akıl almaz hatası!
    5. Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş.....
    6. İstanbul'a kar neden yağmadı? İşte..
    7. Diyarbakır'daki çatışmanın görüntüleri..
    8. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    9. Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!
    10. Detaylar ortaya çıktı, 149 hedefe..
    11. Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!
    12. MHP liderinden CHP'ye: Sonunuz yakındır
    13. Yerli piyade tüfeği için seri üretime..
    14. O partinin yeni umudu Nevşin Mengü
    15. PKK'nın sözde komutanı kaçarken..
    16. Karaman’da polis, silahlı gaspçıları..
    17. Amanoslar'daki teröristler oradan..
    18. Altın ne kadar oldu?
    19. Uşak'ta üç tavukla başladı üç bin..
    20. Savunmada dev hamle... İmzalar atıldı
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...