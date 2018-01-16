Fakıbaba: Örnek Köy Projesi 2019'da bitecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hayata geçirecekleri Örnek Köy Projesi ile tarım ve hayvancılığı kalkındırmayı amaçladıklarını belirterek, "250 köyü kendimiz yapacağız. Proje kapsamında her ilde 3 köy olacak. 250 örnek köyün bitiş tarihini 30 Haziran 2019 olarak veriyoruz." dedi.

Örnek Köy Projesi'nin amacının kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını daha iyi bir noktaya çıkarmak olduğunu ifade eden Fakıbaba, "Yozgat'ta böyle bir köyümüz var. Bu köyde normalde 450 vatandaşımız yaşarken bu projeyle 110 kişi tekrar şehirden köye gelmiş." diye konuştu.

Fakıbaba, projeyle köylerdeki işletmelerin birleşerek yeni bir yapı oluşturacağını ve çiftçilerin birçok girdi maliyetinin azalacağını bildirdi.

Proje kapsamında çiftçilerin tarım konusunda eğitimli insanlarla faaliyette bulunabileceğini belirten Fakıbaba, "Bu sayede daha verimli ürünler üretilecek ve arsanın değeri de artacak. Yozgat'ta basınçlı sulamaya geçmişler, enerji kullanımında azalma var. Traktör sayısı bile 14'e inmiş. Mazottan yüzde 40 tasarruf sağlanmış." dedi.

KÖYLERDE İSTİHDAM ARTACAK

Fakıbaba, proje sayesinde istihdamın da artacağına işaret ederek, Yozgat'taki köyde başka yerlerden gelen 450 kişinin de istihdam edildiğini anlattı.

Proje kapsamında gönüllü köylerin dönüştürüleceğini dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"250 köyü kendimiz yapacağız. Proje kapsamında her ilde 3 köy olacak. Diğer vatandaşlar gelip gördüğünde 'Biz de istiyoruz.' diyecekler. Örnek Köy Projesi ile amacımız tarımı ve hayvancılığı kalkındırmak. Özellikle kırsalda yaşayan insanımızın hayat seviyesini yükseltmek istiyoruz. Yaptığımız bütün işler önce insan için. 250 örnek köyün bitiş tarihini 30 Haziran 2019 olarak veriyoruz."

Fakıbaba, projenin parçalı ve hisseli arazilerin toplulaştırılmasında da kolaylık sağlayacağına işaret ederek, bu köylere destek ve teşviklerde bazı ayrıcalıkların tanınacağını bildirdi.