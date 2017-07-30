Bakan Eroğlu'ndan sıcak hava açıklaması!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara "mgm.gov.tr" adresinde yayınladıkları meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.



Eroğlu, İstanbul'daki yağışla ilgili önceden kısa sürede kuvvetli yağış olacağı, dolu ve yıldırım düşmesi gibi hadiselerin yaşanacağı konusunda buradan ikazda bulunduklarını hatırlattı.

Geçmişte NASA'daki bir çalışanın Türkiye ile ilgili bin yılda olmayacak sıcaklıklardan bahsettiğine dikkati çeken Eroğlu, "Yine bir gazetede gördüm; 'İstanbullular ağustos ayının başında şehri terk etsin...' Yok öyle bir şey kardeşim, işi abartmaya gerek yok. İlim adamı iddia etmez, ispat eder." diye konuştu.

"İstanbul'la alakalı sanki çok büyük felaket olacakmış gibi birtakım havalar estiriliyor." diyen Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tamam da biz 30 Temmuz'da İstanbul'da 30 santigrat derece tahmin diyoruz. Geçmişte aynı tarihte 37,4'e kadar çıkmış. Yani geçmişte daha büyük değerlere ulaşmış, sanki çok büyük felaket varmış gibi bunu sunmanın manası yok. Bakın 31 Temmuz'da 29 derece, gayet normal. Geçmişte 38 dereceye çıkmış aynı gün. 1 Ağustos'ta 30 derece, geçmişte 36 dereceye çıkmış İstanbul'da. 2 Ağustos'ta 31 derece olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda meteoroloji dünyada sadece 6 ülkede bulunan en büyük sistemlere sahip. Gurur duyuyoruz. 3 Ağustos'ta 32 derece olacak, geçmişte 36 dereceye yükselmiş aynı günde. Sanki burada çok muazzam artış olacakmış gibi felaket tellallığı yapmak çok yazık."

Vakti olsa o tarihlerde İstanbul'a gelip dinleneceğini dile getiren Bakan Eroğlu,

"İkinci hafta da sıcak bölgeler içinde İstanbul yok. Sıcaklık artışı İstanbul'da olmayacak, sıcaklık artışı genelde Güneydoğu, Doğu, İç Anadolu'da olacak. Dolayısıyla, eğer sıcaklıktan hoşlanmayan varsa İstanbul'a kaçması gerekiyor. Bunları abartmaya gerek yok." dedi.

Vatandaşların kendi bilim adamlarına ve teknolojisine güvenmesini isteyen Eroğlu, Türkiye'deki teknolojinin dünyada ilk 6'da yer aldığını vurguladı.

Eroğlu ayrıca hava sıcaklıklarının normaller civarında olduğunu, belki önümüzdeki günlerde 1-2 derece artabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA