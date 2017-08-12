Bakan Veysel Eroğlu’ndan Kurban Bayram tatili açıklaması

Zonguldak Valiliği'nde gazetecilerin Kurban Bayramı tatili süresine ilişkin sorusunu cevaplandıranOeman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "10 günlük tatile kendisinin olumlu oy kullanacağını ifade etti. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların köylerine giderek akraba ziyaretleri yaptığını da hatırlatan Veysel Eroğlu, "Benim düşüncemi soruyorsanız (bayram tatili ile ilgili) müspet oy kullanacağım. Ama şunu ifade edeyim. Bakın kurban çok önemli. İstanbul’da, Ankara’da Anadolu’nun her yerinden insan var. Sılah-i rahim diye bir şey var, ana-baba ziyareti var, mezar ziyaretleri var, kurban kesme var, akraba ziyaretleri var. Bu yönü var bir de insanlar tatil yapamıyor. Bizim arkadaşlar gece gündüz çalışıyor. Cumartesi-pazar çalışıyor. Buraya geldiğimiz güne kadar bir çok ili ziyaret ettik. Çok çalışanlar için bir nefes almaktır. Yanlış anlaşılmasın ben karar vermedim. Karar mercisinde ben değilim. Hükümetimiz salı günü karar verecektir. Bazı bakanlarımız paydos olsun diyor bazı bakanlarımız istemiyor. Bana göre Kültür ve Turizm Bakanı ister ama Ekonomi Bakanımız istemeyebilir. Ama sonunda hep birlikte oylama yapıldıktan sonra aynı kararı alırız" şeklinde konuştu.