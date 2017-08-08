Bakan Eroğlu: "Tertemizse AK Parti’li, pislik götürüyorsa mutlaka CHP’li belediyedir"

Yatırım bedeli 126 milyon TL’yi bulan 13 tesisin temel atma töreni için geldiği Amasya’da valilik ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara’da CHP’li belediyelerle toplantı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Nefes almak istiyorsanız CHP’li belediyelerin olduğu yerlere gideceksiniz" sözleri hatırlatılan Veysel Eroğlu, "Ertesi gün Ergene’ye gideceğim, Trakya’ya, orada belediyelerin hepsi CHP’li belediye. Belediyelerin hiçbirisi atık su biyolojik arıtma tesisi yapamadı. O belediyelerin vazifesi olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan iken ‘Veysel hoca bunlar yapamıyor. Bunları sen yap, bu Trakya Avrupa’ya açılan kapı. Utanıyoruz’ dedi. Onları şu anda biz yapıyoruz. 13 tane Trakya Ergene havzasındaki belediyenin bütün ileri biyolojik arıtma tesislerini biz yaptık. Dereleri biz ıslah ediyoruz. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Su bile veremiyorlardı ya. Şu anda Ergene’de Edirne’nin bile kaç yıldır CHP’li belediye. Çöpleri toplayacak sistemi yok. Utanıyoruz. Yığıyor yolun kenarına. Ama burada Amasya’da yıllardan önce bizde bir miktar destek verdik ama fazla değil. Kendi imkanlarıyla çok güzel bir modern katı atık bertaraf tesisi yaptı. Hastane atıkları ayrı toplanıyor. Hatta çöpten elektrik üretiyor. İşte bu. Ey Kılıçdaroğlu, gel buraya AK Parti belediyeli Amasya’yı gör. Edirne ile mi mukayese edeceksin, nereyle mukayese edeceksen et" diye konuştu.

CHP’li belediyelere teklifte bulunan Bakan Eroğlu, "Ben şu teklifi yapıyorum. Ey CHP’li belediyeler. Herhangi bir şekilde su getiremiyorsanız biz getiririz. Derenizi ıslah edemiyorsanız bize söyleyin biz yaparız. Aydın’da su yoktu, suyu biz getirdik. İzmir’de su yoktu, biz getirdik. Ben İstanbul’da İSKİ genel müdürü iken bütün barajları, 7 tane baraj, bütün isale hatlarını, bütün şebekeyi biz yaptık. Devletten yardım almadığımız gibi borçları ödedik. Şimdi biz onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Aydın’ın bütün içme suyunu biz getirdik. Şimdi deyince haydi yapsın bakalım. Yapamadı şimdi. Bizden rica ediyor. Tekrar yapsın diye. Kılıçdaroğlu bunları bir öğren Allah aşkına. Ondan sonra konuş tamam mı. Karşında bu işleri bilen bir bakan var" ifadelerini kullandı.

"Ey Kılıçdaroğlu, Almanlara Türkiye’ye gelmeyin deme"

Kılıçdaroğlu’na eleştirilerini sürdüren Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Her turist Türkiye’de elini, kolunu sallayarak gecenin yarısında gezebilir. Hiç kimse dokunamaz. Ben dünyanın her yerini gezdim. Paris’teki otellere ben 3 yıldız vermem. 5 yıldızlı otel diyorlar. Onların yanında bizim oteller 7 yıldızlı. Bizim milletimiz misafirperverdir. Ey Kılıçdaroğlu, böyle Almanlara filan Türkiye’ye gelmeyin filan deme. Sevgili Almanlar, gelin kardeşim. Sizinle bir problemimiz yok ki. Tarihi bir dostluğumuz da var. Belki bazılarıyla, yöneticilerin birkaçıyla problem olabilir ama Alman milletiyle kadim bir dostluğumuz var. Birinci Dünya Harbi’nde birlikte aynı cephelerde çarpıştık."

Vali Dr. Osman Varol’un, Şeyh Hamdullah’ın hatlarının yer aldığı Kuran-ı Kerim hediye ettiği Bakan Veysel Eroğlu, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’den de sürdürdükleri çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.