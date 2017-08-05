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Bakan Eroğlu: Gördükleri zaman hemen arasınlar

Bakan Veysel Eroğlu, hava sıcaklıklarını mevsim normallerine döneceğini ve özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağmur beklendiğini söyledi. Bakan Eroğlu ayrıca vatandaşlardan "herhangi bir duman gördükleri zaman ücretsiz alo 177'i arasınlar" isteğinde bulundu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 17:09
Bakan Eroğlu: Gördükleri zaman hemen arasınlar

Muş'ta gazetecilerin orman yangınları ve hava durumuyla ilgili sorularını cevaplandıran Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınlarıyla ilgili tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Meteorolojinin ikazlarına uygun olarak kritik noktalara acil müdahale ekibi kurduklarını dile getiren Eroğlu, "Dolayısıyla onlar, yangın çıktığı an yıldırım hızıyla söndürmek için gayret ediyor.

Böylelikle pek çok yangını büyümeden söndürmüş oluyoruz. Büyüme olduğu zaman hemen yangın harekat merkezimiz, o bölgeye kara ve hava ekiplerini yönlendiriyor. Söndürmede çok başarılıyız diyebilirim. Sadece Türkiye değil, civarımızdaki bütün ülkelerimize destek veriyoruz" dedi.

ÖNCE ARTACAK SONRA DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren düşeceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Şu anda kritik bir hafta yaşıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıklar ortalamalardan birkaç derece yükselecek. Sevincimiz şu, bilhassa yangın hassas olan bölgelerde yağmur başlıyor.

Dolayısıyla bilhassa Ege Bölgesi'nde, Akdeniz'de bunların çok büyük faydası olacaktır. Bu hafta belki sıcaklıklarda bir artış olacak ama önümüzdeki haftadan itibaren mevsim normallerine düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Orman yangınlarında yanan ağaçların yerine yenilerinin dikildiğini ifade eden Eroğlu şöyle konuştu:

"Yanan alanın biz hemen etrafını seriyoruz ve toprak işlemesini yapıyoruz. Yanan ağaçları kesiyoruz ve satıyoruz. Bunların yerine, arazi çalışmasını yaptıktan sonra bir yıl zarfında ağaçlandırıyoruz.

İzmir'de gerek Bayındır ve gerekse Menderes'te yanan alanlarla ilgili toprak işlemeleri yapıldı.

Ekim ayından itibaren dikim çalışmaları başlayacak. Şu anda herhangi bir kuraklık söz konusu değil.

Barajlarımızda yüzde 40 doluluk var. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten ağustos ayının sonunda da sulama ihtiyacı azalıyor. Dolayısıyla şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil."

VATANDAŞLARA UYARI

Orman yangınları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Eroğlu, "Bilhassa sıcak havalarda daha duyarlı olmalıdır. Ormanları korumak hepimizin vazifesidir. Ormanlar olmazsa, Türkiye çöl olur. Ormanlar 8 milyonun akciğeridir.

Dolaysısıyla vatandaşlardan daha hassas olmalarını istiyoruz. Bilhassa piknik yaptıkları zaman ateşlerini söndürsünler veya şu sıralar ateş yakmasınlar.

Ayrıca sigara izmaritlerini veya çöpleri orman içlerine atmamalıyız. Zaten orman içlerine çöp dökmek yasak.

Bazen yığılan çöplerde metan gazı oluşuyor ve sıcaklıklarla birlikte reaksiyonlar artıyor. Bir de anız yangınları var. Anız yangınları fayda sağlamıyor.

Özellikle bu yangın sebebiyle bütün verimliliği sağlayan bakteriler, mikroorganizmalar tamamen yangında ölüyor.

Dolayısıyla toprak çoraklaşıyor. Bunlara dikkat etsinler, herhangi bir duman gördükleri zaman ücretsiz alo 177'i arasınlar ve en yakın ekibimiz müdahale ediyor.

Ne kadar erken haber verilirse yangın büyümeden önlemiş oluruz.

Dünyadaki yangınlara baktığımız zaman bizim neredeyse bir yılda yanan alanın yüzde katı Amerika'da, Kanada'da, İtalya'da, Fransa'da oldu ama bizim teşkilatımız çok eğitimli ve bütün dünyanın yangın elemanlarını biz eğitiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 17:09
  1. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
  2. orman yangınları
  3. Muş
  4. Orman
  5. alo 177
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