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Bakan Eroğlu, Erdoğan ile arasındaki görüşmeyi anlattı

Bakan Veysel Eroğlu, CHP'li belediyelere ceza kesilmesini önerdiğini; ancak Erdoğan'ın "Ceza kesmekle olmaz. Oraya tesis kurun" talimatı verdiğini söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:45
Bakan Eroğlu, Erdoğan ile arasındaki görüşmeyi anlattı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında Ergene nehri ile ilgili geçen konuşmayı anlattı. Bakan Eroğlu şunları söyledi: "Ergene ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir gün beni aradı. Oradaki fotoğrafları televizyonda görmüş. Veysel Hoca dedi, Ergene'nin hâli ne olacak? Ben de dedim ki 'Artık ceza keseriz. Atık su arıtma tesisi yapmayalım. Belediyelere ceza keseriz. Bunların hepsi CHP'li belediye' dedim. Bana dedi ki, 'Ceza kesmekle olmaz. Bunu siz yapın'. Biz buradaki bütün belediyelere 13 tane atık su arıtma tesisini yaptık. En son Keşan'dakini de 29 Kasım'da tamamladık. Burada bütün atık su arıtma tesisleri bitti. Sanayidekileri de önümüzdeki yıl bitiriyoruz."

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 13:45
  1. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
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